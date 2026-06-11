O problemach młodzieży. Spektakl i Wielkopolski Zlot PaTportów w Lesznie

Sekrety młodych

Spektakl „SEKRET” powstaje od kilku dni w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, które jest współorganizatorem trwającego „Tygodnia profilaktyki”. Opowiada o poważnych problemach młodzieży, jak narkotyki, dopalacze, hejt, czy samookaleczenia. Opowiada głosem młodych ludzi.

- Świetnie, że pedagodzy, psychologowie, dorośli, dziennikarze mówią bez przerwy o zagrożeniach. Ale chodzi o to, że jest jeszcze jeden ważny partner - rówieśnik. Jeżeli rówieśnik mówi o tych zagrożeniach, to staje się to bardziej wiarygodne. „PaT” to jest program grupy rówieśniczej. Młodzi mówią młodym – mówi Grzegorz Jach, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. edukacji na rzecz bezpieczeństwa, twórca programu „PaT” i reżyser spektaklu.

Przedstawienie zwraca też uwagę na problem dużej samotności wśród młodzieży.

- 38 procent młodych ludzi odczuwa samotność, a 17 procent nie ma kumpli - nie ma koleżanki, kolegi, którym może powiedzieć o swoich problemach. Mnie to przeraża. Dlatego chcę ich spotkać, żeby spotkali ich kumpli. Żeby nie byli wykluczani z grupy rówieśniczej z jakiegoś powodu. Ocena w internecie, która jest często powodem i źródłem depresji. I my mówimy: kurcze, jesteś fajna taka, jaka jesteś. Jesteś fajny taki, jaki jesteś. Nie zmieniaj się z powodu internetu. Miej swoją wartość i pokaż to innym i inni to docenią – mówi Grzegorz Jach.

W spektaklu „SEKRET” zagrają uczniowie leszczyńskich szkół. Niektórym z nich problemy poruszane w spektaklu nie są obce.

- Sam jestem ofiarą tego, że przez dłuższy czas nie mogłem nawiązać bliższych relacji z moimi rówieśnikami. Myślę, że przez to jak autentyczną tematykę porusza ten spektakl, to może on dotrzeć do wielkiej i szerokiej liczby osób – mówił jeden z młodych aktorów.

- To my poruszamy tematy, które są pośród nas. I nie tylko chcemy je przekazać sobie, młodzieży, ale również dorosłym, żeby zobaczyli jak to jednak jest w naszym świecie i jak to u nas wygląda – mówiła jego koleżanka ze sceny.

Spektakl zobaczą dziś rodziny młodych aktorów, a jutro szersza, młoda i nie tylko widownia.

Zlot PaTportów

Elementem trwającego „Tygodnia profilaktyki” jest II Wielkopolski Zlot PaTportów, którego oficjalne otwarcie odbędzie się jutro (12 czerwca) o godz. 16:00 w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Prusa.

- Przybędzie około 450 młodych ludzi z całej Polski, zrzeszonych w grupach PaT. Młodzież niemal przez całą noc będzie uczestniczyła w przygotowanych dla nich warsztatach, spektaklach, koncertach oraz dyskotece. A wszystko po to, by odnaleźć pasje alternatywne dla aspołecznych zachowań – informuje policja.

Zlot zakończy w sobotę (13 czerwca) happening „PaTosfera” na rynku w Lesznie, z udziałem orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Rozpocznie się on o godz. 11:00.

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