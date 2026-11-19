W zajęciach w ramach „Odblaskowej Szkoły” wzięli udział uczniowie I i II klasy SP nr 3 we Wschowie. Poprowadził je Łukasz Pieprzyk z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Zajęcia miały również praktyczny i nieco aktorski charakter. Uczniowie wcielili się w rolę małych aktorów, odgrywając scenki przedstawiające sytuacje drogowe. W ten sposób mogli przekonać się, jak ważne jest prawidłowe poruszanie się po właściwej stronie drogi, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma chodnika – mówi Łukasz Pieprzyk ze wschowskiej policji.

Mundurowy wytłumaczył maluchom dlaczego pieszy powinien poruszać się lewą stroną jezdni i zwracać uwagę na nadjeżdżające pojazdy oraz nosić odblaski.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali breloki odblaskowe, które będą im przypominać o tym, jak ważna jest widoczność na drodze – mówi policjant.

W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” dla uczniów przygotowano również grę terenową, konkursy i gazetki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

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