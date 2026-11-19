Gostyńscy policjanci zajęli się sprawą, gdy otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu potykacza reklamowego od poszkodowanej właścicielki. Do zdarzenia doszło przy ul. 1 Maja w Gostyniu. Kobieta niedawno rozpoczęła tam działalność, którą reklamowała na niewielkim stojaku.

Funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie sprawcy. Zabezpieczony materiał z monitoringu pobliskiego lokalu pozwolił ustalić, że do uszkodzenia mienia doszło 16 października około godziny 23.00. W tym czasie w rejonie potykacza przemieszczała się grupa młodzieży. Podczas przesłuchania 17-letni mieszkaniec Gostynia powiedział, że nie pamięta, aby uszkodził potykacz. Jak przyznał, tego dnia spożył znaczną ilość alkoholu i był pijany. Dopiero gdy policjanci okazali mu zabezpieczone nagranie przyznał, że to on kopnął w potykacz i doprowadził do jego uszkodzenia – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Młody mężczyzna odpowie przed sądem za uszkodzenie mienia o wartości blisko 470 złotych. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna.

17-latkiem zajmą się też policjanci ds. nieletnich, którzy otrzymali materiały dotyczące spożywania przez niego alkoholu.

Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne