Ogień w kurniku

Zgłoszenie o pożarze na terenie gospodarstwa w miejscowości Lipinki (gm. Sława) dotarło do strażaków przed godz. 14:00. Ogień pojawił się w kurniku i jak wynikało z pierwszego zgłoszenia, w środku mogły się znajdować ptaki. Hodowano tam 1800 bażantów. Na szczęście jeszcze przed przyjazdem strażaków pracownikom gospodarstwa udało się zagonić wszystkie ptaki do woliery na zewnątrz budynku.

Kurnik o powierzchni ok. 600 m kwadrat. Stalowa konstrukcja z płyta obornicką uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Pożarem objęty był cały budynek gospodarski. W wyniku działania ognia i wysokiej temperatury dach budynku zawalił się do środka.

Działania strażaków na terenie gospodarstwa zakończyły się po godz. 17:00. Właściciel oszacował straty na około 1,5 mln złotych.

Przyczyny pożaru nie ustalono. Zrobi to policja.

