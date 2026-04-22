Ogromne straty po pożarze wielkiego kurnika w Lipinkach. W środku trzymano blisko 2 tysiące bażantów [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-04-22 8:57

Pożar w długim budynku gospodarczym wybuchł wczoraj (21 kwietnia) po południu. Na szczęście pracownikom udało się wyprowadzić ze środka wszystkie ptaki na zewnątrz. Właściciel oszacował straty na blisko 1,5 mln złotych.

Ogromne straty po pożarze wielkiego kurnika w Lipinkach. W środku trzymano blisko 2 tysiące bażantów
Ogromne straty po pożarze wielkiego kurnika w Lipinkach. W środku trzymano blisko 2 tysiące bażantów Ogromne straty po pożarze wielkiego kurnika w Lipinkach. W środku trzymano blisko 2 tysiące bażantów Ogromne straty po pożarze wielkiego kurnika w Lipinkach. W środku trzymano blisko 2 tysiące bażantów Ogromne straty po pożarze wielkiego kurnika w Lipinkach. W środku trzymano blisko 2 tysiące bażantów
Ogień w kurniku

Zgłoszenie o pożarze na terenie gospodarstwa w miejscowości Lipinki (gm. Sława) dotarło do strażaków przed godz. 14:00. Ogień pojawił się w kurniku i jak wynikało z pierwszego zgłoszenia, w środku mogły się znajdować ptaki. Hodowano tam 1800 bażantów. Na szczęście jeszcze przed przyjazdem strażaków pracownikom gospodarstwa udało się zagonić wszystkie ptaki do woliery na zewnątrz budynku.

Kurnik o powierzchni ok. 600 m kwadrat. Stalowa konstrukcja z płyta obornicką uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Pożarem objęty był cały budynek gospodarski. W wyniku działania ognia i wysokiej temperatury dach budynku zawalił się do środka.

Działania strażaków na terenie gospodarstwa zakończyły się po godz. 17:00. Właściciel oszacował straty na około 1,5 mln złotych.

Przyczyny pożaru nie ustalono. Zrobi to policja.

