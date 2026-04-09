Nowe opony, nowe problemy

Sezon 2026 przyniósł zmiany, które mają obniżyć koszty – mówi się nawet o setkach tysięcy złotych oszczędności. Jednak dla zawodników oznacza to konieczność nauki jazdy na nowo. Twardsze opony zupełnie inaczej zachowują się na torze.

Grzegorz Zengota nie ukrywa, że problemy ma praktycznie każdy:

„Początek sezonu to dla nas spore zamieszanie. Te opony są inne i wszyscy się ich uczymy. Każdy ma jakieś problemy, nie ma już takiej dominacji jednego zawodnika jak kiedyś”.

Mimo wielu treningów zawodnicy nadal szukają najlepszych ustawień. Jak podkreśla Zengota, dopiero mecze pokażą, kto najlepiej odnalazł się w nowej sytuacji.

Start czy jazda? Trudno pogodzić jedno z drugim

Kapitan Unii, Janusz Kołodziej, zwraca uwagę na techniczne trudności. Nowe opony inaczej zachowują się na starcie, a inaczej w trakcie wyścigu.

„To dla nas duża zagadka. Do tego dochodzi zmienna pogoda – raz jest chłodno, raz cieplej – i koła reagują różnie. Cały czas się tego uczymy” – mówi Kołodziej.

Największy problem? Ustawienie motocykla tak, żeby był szybki zarówno na starcie, jak i na dystansie.

„Trudno to pogodzić. Opona inaczej pracuje na starcie, a inaczej później. Mam też wrażenie, że im szybciej jedziemy, tym szybciej się zużywa. Przez to motocykl traci prędkość” – dodaje lider „Byków”.

Różne opony w różnych zawodach

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w PGE Ekstralidze obowiązują inne opony niż w niektórych innych rozgrywkach. To oznacza, że zawodnicy muszą ciągle zmieniać ustawienia i styl jazdy.

Kto odnajdzie się najszybciej?

Od początku było wiadomo, że nowe opony mogą sporo zmienić w układzie sił w lidze. Teraz wszystko zależy od tego, kto najszybciej się do nich dopasuje.

Pierwsze odpowiedzi poznamy już w piątek, gdy Fogo Unia Leszno zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa na inaugurację sezonu.