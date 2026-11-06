Akcja sadzenia drzew odbyła się w Piaskach, na terenie wyznaczonym przez Nadleśnictwo Piaski.

Wzięli w niej udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu oraz dzielnicowi z Posterunku Policji w borku Wielkopolskim, Krobi i Poniecu.

Posadzenie drzew jest symbolicznym sposobem uczczenia 100-lecia służby dzielnicowych. Dąb, kojarzony z siłą, trwałością i długowiecznością, dobrze oddaje charakter służby, której tradycja sięga już stu lat – mówił podczas akcji Zbigniew Krawczyk, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu.

Na pomysł sadzenia drzew, które służyć będą obecnym i przyszłym pokoleniom wpadli sami dzielnicowi. Oprócz dębów posadzono także lipy drobnolistne i graby pospolite.

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