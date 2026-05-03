Organizator wyjaśnia jak doszło do tragicznego wypadku skoczka. Zginął na lotnisku w Lesznie

11

Błąd doświadczonego skoczka

Do tragicznego w skutkach lądowania doszło po godz. 11:00. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Dzień po tragedii organizator skoków „Strefa Leszno” wydał oświadczenie w sprawie wypadku.

- "(…) Pogoda była słoneczna z lekkim wiatrem około 6m/s. Można powiedzieć bardzo dobre warunki do wykonywania skoków. Na lotnisku odbywała się również impreza „Rowerowa Majówka”, ale w części dla publiczności i nie stanowiło to zagrożenia dla lądujących skoczków. Po wyrzucie skoczków czwartego wylotu wszystkie spadochrony były poprawnie otwarte. Czterech skoczków wylądowało w wyznaczonym miejscu do lądowania natomiast jeden ze skoczków podczas lądowania wykonał agresywny zakręt na zbyt małej wysokości, co skutkowało silnym uderzeniem w ziemię" - czytamy w oświadczeniu „Strefy Leszno” (pisownia oryginalna).

Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu już minutę po upadku. Niestety, mimo ich wysiłku nie udało się uratować 39-latka. Mieszkaniec pow. wrocławskiego poniósł śmierć na miejscu.

- "Pragnę poinformować, iż skoczek spadochronowy był doświadczony. Wykonywał swój 1070-ty skok. Sprzęt spadochronowy na którym skakał był sprawny i spełniał wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa skoków. Chcę również nadmienić, iż całe zdarzenie lotnicze było wynikiem błędu skoczka przy lądowaniu" – poinformował w oświadczeniu Markiz Białecki ze „Strefy Leszno”.

Po tragedii sprawą wypadku zajęła się policja pod nadzorem prokuratury oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.