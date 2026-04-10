Ostatni raz w Trapezie. Koszykarze Novimex Polonii 1912 Leszno przed własną publicznością

Końcówka sezonu

Leszczynianie, którzy już wcześniej zapewnili sobie ligowy byt podejmą w sobotę (11 kwietnia) rewelację ostatnich spotkań Kotwicę Port Morski Kołobrzeg. Zespół znad morza długo wlókł się w ogonie ligowej tabeli, ale po wzmocnieniach zaczął wygrywać i dzisiaj zajmuje ósme miejsce, dające awans do play-off. Do Trapezu przyjedzie z jasnym celem, czyli po wygraną, podtrzymującą szansę na grę w dodatkowych spotkaniach sezonu.

Poloniści z kolei po zapewnieniu sobie utrzymania jakby wpadli w lekki dołek. Runda rewanżowa nie jest już taka dobra. Co prawda zespół zawsze walczy i jest blisko rywala, ale częściej jednak przegrywa, aniżeli wygrywa. Jesteśmy jednak przekonani, że w ostatnim meczu tego sezonu przed własną publicznością będzie chciał się godnie pożegnać i zmusić Kotwicę do największego wysiłku. Nie będzie łatwo o zwycięstwo. Kotwica ostatnio rozbiła na swoim parkiecie Sokoła Łańcut 104:84. To zespół na fali wznoszącej i kto wie czy nie sprawi jeszcze niespodzianki w play-off, oczywiście pod warunkiem, że tam się znajdzie.

Wszystkich sympatyków męskiego basketu zapraszamy po raz ostatni w kończącym się sezonie do Trapezu. Start spotkania w sobotę o 20.00.

