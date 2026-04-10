Sprawca wypadku na torach w Kątach zatrzymany. To 37-latek z dolnośląskiego [ZDJĘCIA]

Spanikował i uciekł

Do zdarzenia doszło dziś (10 kwietnia) nad ranem. Pisaliśmy o tym TUTAJ. W miejscowości Kąty w gminie Rawicz pociąg towarowy uderzył w stojącego na torach volkswagena golfa, który wcześniej staranował opuszczone rogatki. W samochodzie ani w jego pobliżu nikogo nie było, kierowca uciekł. Został zatrzymany po godz. 9:00.

- Funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego. Mężczyzna był trzeźwy. W rozmowie z policjantami oświadczył, ze nie działał celowo, ani z zamiarem wyrządzenia szkody. Jak tłumaczył zagapił się, wjechał na przejazd kolejowy, a po przełamaniu rogatek jego pojazd zgasł. W obawie przed nadjeżdżającym pociągiem i konsekwencjami swojego zachowania spanikował i oddalił się z miejsca zdarzenia. Ze względu na okoliczności zdarzenia od mężczyzny została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających - mówi Arkadiusz Wróblewski z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Mężczyzna odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to kara od 5 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

