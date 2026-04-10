Wieża widokowa Jagoda II, która od końca 2021 roku stanowi turystyczny symbol Osiecznej, zostanie czasowo wyłączona z użytku. Mierząca 30 metrów konstrukcja wymaga regularnych przeglądów technicznych, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo odwiedzającym ją gościom.

Serwis w połowie kwietnia

Zgodnie z najnowszym harmonogramem, prace konserwacyjne na obiekcie zaplanowano na połowę miesiąca. Wieża będzie całkowicie zamknięta dla ruchu turystycznego od 13 do 19 kwietnia. W tym czasie ekipy techniczne wykonają szereg specjalistycznych czynności, w tym:

szczegółowy przegląd i dokręcanie elementów łącznych (śrub),

ciśnieniowe czyszczenie drewnianych platform i stopni,

wymianę części, które uległy naturalnemu zużyciu pod wpływem warunków atmosferycznych,

impregnację drewna metodą natryskową.

5

Inwestycja w bezpieczeństwo

Warto przypomnieć, że obecna wieża zastąpiła poprzednią, znacznie niższą konstrukcję, która ze względu na zły stan techniczny musiała zostać rozebrana. Budowa Jagody II pochłonęła 640 tysięcy złotych i od momentu otwarcia cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców regionu oraz turystów.

Władze gminy apelują o wyrozumiałość i planowanie spacerów w tej okolicy z uwzględnieniem przerwy technicznej. Ponowne otwarcie obiektu dla miłośników panoram Wielkopolski przewidziane jest na poniedziałek, 20 kwietnia.

