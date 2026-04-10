Przerwa techniczna na wieży „Jagoda II”. Popularna atrakcja czasowo niedostępna

Tomasz Szymlet
2026-04-10 11:45

Wiosenne porządki i konserwacja konstrukcji – to powody, dla których turyści odwiedzający gminę Osieczna będą musieli zmienić swoje plany w najbliższym tygodniu. Najwyższy punkt widokowy w regionie przejdzie niezbędny serwis.

Wieżą widokowa Jagoda II

Autor: OT Leszno Region/ Materiały prasowe

Wieża widokowa Jagoda II, która od końca 2021 roku stanowi turystyczny symbol Osiecznej, zostanie czasowo wyłączona z użytku. Mierząca 30 metrów konstrukcja wymaga regularnych przeglądów technicznych, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo odwiedzającym ją gościom.

Serwis w połowie kwietnia

Zgodnie z najnowszym harmonogramem, prace konserwacyjne na obiekcie zaplanowano na połowę miesiąca. Wieża będzie całkowicie zamknięta dla ruchu turystycznego od 13 do 19 kwietnia. W tym czasie ekipy techniczne wykonają szereg specjalistycznych czynności, w tym:

  • szczegółowy przegląd i dokręcanie elementów łącznych (śrub),
  • ciśnieniowe czyszczenie drewnianych platform i stopni,
  • wymianę części, które uległy naturalnemu zużyciu pod wpływem warunków atmosferycznych,
  • impregnację drewna metodą natryskową.
Inwestycja w bezpieczeństwo

Warto przypomnieć, że obecna wieża zastąpiła poprzednią, znacznie niższą konstrukcję, która ze względu na zły stan techniczny musiała zostać rozebrana. Budowa Jagody II pochłonęła 640 tysięcy złotych i od momentu otwarcia cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców regionu oraz turystów.

Władze gminy apelują o wyrozumiałość i planowanie spacerów w tej okolicy z uwzględnieniem przerwy technicznej. Ponowne otwarcie obiektu dla miłośników panoram Wielkopolski przewidziane jest na poniedziałek, 20 kwietnia.

