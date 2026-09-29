Gdzie dokładnie powstanie park linowy? Przemyślana lokalizacja

Do Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej wpłynął wniosek od przedsiębiorcy, który zaoferował wybudowanie oraz późniejsze prowadzenie parku linowego na terenie letniska. Nowa infrastruktura ma stanowić ciekawą opcję aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i całych rodzin wypoczywających nad wodą.

Co istotne dla plażowiczów i spacerowiczów, powstanie obiektu nie wpłynie negatywnie na dotychczasowy wygląd plaży ani nie zabierze przestrzeni spacerowej. Inwestycja zostanie zrealizowana w dotąd niezagospodarowanym miejscu – dokładnie w pasie pomiędzy istniejącymi chodnikami a placem zabaw.

Umowa na minimum 5 lat i stały dochód dla gminy

Postawienie konstrukcji parku linowego wymaga od inwestora sporego nakładu pracy oraz sporych środków finansowych. Z tego powodu przedsiębiorca wystąpił do władz gminy o zagwarantowanie dłuższego, co najmniej 5-letniego okresu dzierżawy terenu, co pozwoli mu na stabilne prowadzenie biznesu. Dla Osiecznej to korzystny układ – samorząd nie wydaje ani złotówki z budżetu na budowę czy utrzymanie parku, a zyskuje nową atrakcję turystyczną oraz stały, coroczny przychód. Jak wyjaśnia burmistrz Osiecznej, Sławomir Kosmalski: "Roczna stawka dzierżawy wyniesie 12 tysięcy złotych netto za sezon, z coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji.”

Nowa atrakcja będzie funkcjonować sezonowo – od przełomu maja i czerwca aż do końca września i ma być dopełnienie oferty rekreacyjnej Osiecznej, łączącej odpoczynek na plaży z bezpieczną zabawą na wysokości.

Zobaczcie jak wygląda plaża w Osiecznej

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Co jeszcze zmieni się na letnisku w Osiecznej? Inne planowane inwestycje

Budowa parku linowego to najważniejsza nowość, ale gmina ma w planach także kilka innych dużych prac modernizacyjnych wokół Jeziora Łoniewskiego:

Przebudowa promenady: Od wiaty wędkarskiej do wejścia na letnisko powstanie nowa, ponad 4-metrowa trasa pieszo-rowerowa z nawierzchnią bitumiczną. Mimo braku dotacji burmistrz zapowiada realizację ze środków własnych do sezonu w 2027 roku.

Od wiaty wędkarskiej do wejścia na letnisko powstanie nowa, ponad 4-metrowa trasa pieszo-rowerowa z nawierzchnią bitumiczną. Mimo braku dotacji burmistrz zapowiada realizację ze środków własnych do sezonu w 2027 roku. Powiększenie plaży i świeży piasek: Zaplanowano zimowe prace porządkowe w stronę tzw. Dzikiej Plaży, gdzie pojawi się nowy piasek. Trzciny przy brzegach pozostaną nienaruszone ze względu na decyzje Wód Polskich i RDOŚ.

Zaplanowano zimowe prace porządkowe w stronę tzw. Dzikiej Plaży, gdzie pojawi się nowy piasek. Trzciny przy brzegach pozostaną nienaruszone ze względu na decyzje Wód Polskich i RDOŚ. Bezpieczeństwo nad wodą: Główna plaża w lipcu i sierpniu będzie strzeżona przez ratowników, natomiast kąpielisko na „Dzikiej Plaży” pozostanie strefą niestrzeżoną.

XXXVII Dni Osiecznej