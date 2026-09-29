Wypadek przy wyprzedzaniu

Do wypadku doszło dziś (29 września) ok. godz. 10:00 na prostym odcinku drogi krajowej nr 12. Kierowca busa miał chwilę wcześniej rozpocząć manewr wyprzedzania. W trakcie manewru miał zauważyć, że jadący przed nim ciągnik rolniczy zaczął skręcać na posesję. Doszło do zderzenia, bus wjechał w naczepę ciągnika.

- Poszkodowany to kierowca tego busa, mężczyzna w wieku ok. 45 lat. Mężczyzna był zakleszczony w busie. Mieszkańcy i świadkowie przy pomocy ciągnika i pasa transportowego odgięli blokującą kierowcę część pojazdu i wyciągnęli go na zewnątrz. Nasze działania polegały więc tylko na udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej temu mężczyźnie i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - mówi Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Poszkodowany kierowca busa trafił do szpitala.

Jeszcze przed godz. 12:00 droga była zablokowana dla ruchu. Objazdy od strony Leszna wyznaczono przez Karchowo i Stary Belęcin, a od strony Gostynia przez Krzemieniewo i Drobnin.​

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