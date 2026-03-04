Druga szansa w tym roku

To nie pierwsza tego typu inicjatywa w 2026 roku. Po sukcesie lutowej akcji „Paszport na ferie”, podczas której w całej Wielkopolsce złożono blisko 600 wniosków, przyszedł czas na kolejną edycję. Sobotnie dyżury to idealne rozwiązanie dla osób, które ze względu na pracę lub obowiązki rodzinne nie mogą odwiedzić urzędu w standardowych godzinach otwarcia w dni powszednie.

Jak złożyć wniosek w Lesznie?

Oddział Paszportowy w Lesznie będzie czynny w sobotę 7 marca w godzinach od 8:00 do 15:00. Aby sprawnie załatwić formalności, urząd przygotował dwa sposoby składania wniosków:

Rezerwacja internetowa : 2/3 dostępnych miejsc przeznaczono dla osób, które zarezerwują termin online.

: 2/3 dostępnych miejsc przeznaczono dla osób, które zarezerwują termin online. Bilet z biletomatu: 1/3 miejsc dostępna będzie dla osób bez rezerwacji, które pobiorą numerek bezpośrednio w oddziale w dniu akcji.

Dlaczego warto skorzystać?

Zapotrzebowanie na dokumenty paszportowe przed sezonem urlopowym tradycyjnie rośnie. Skorzystanie z akcji „Paszport na wiosnę” w Lesznie pozwala uniknąć największych kolejek i załatwić sprawę w komfortowych, weekendowych warunkach. Pamiętaj, aby przed wizytą przygotować niezbędne dokumenty oraz aktualne zdjęcie paszportowe.

