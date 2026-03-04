Pierwsza "ofiara" nowych przepisów koło Leszna. W pierwszym dniu ich obowiazywania stracił prawo jazdy [FILM]

"Nieznajomość prawa szkodzi"

Do zdarzenia doszło wczoraj (3 marca) w pierwszym dniu obowiązywania nowych, zaostrzonych przepisów ruchu drogowego. Było to ok. godz. 17:30.

- 50-letni mieszkaniec gminy Sława kierując toyotą na trasie Jezierzyce Kościelne – Krzyżowiec w gminie Włoszakowice jechał z prędkością 150km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90km/h – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

W ten sposób kierowca naruszył nowy przepis drogowy, w dniu jego wprowadzenia. Mowa o kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50km/h na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

- Mężczyzna jechał z pracy, był zaskoczony, nie wiedział, że nowy przepis już obowiązuje – dodaje M. Żymełka.

Za te niewiedzę ukarany został także mandatem w wysokości 1,5 tys. złotych i 13 punktami karnymi.

Nowelizacja przepisów drogowych dotyczy także użytkowników hulajnóg elektrycznych. Od teraz mogą korzystać z nich osoby od 13 roku życia. Młodsze dzieci mogą poruszać się tymi pojazdami jedynie w strefie zamieszkania i to pod opieką osoby dorosłej.