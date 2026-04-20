Szybka i głośna jazda po Krobi. 25-latek surowo ukarany

To sobie pojeździł...

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (17 kwietnia), po godz. 23:00.

- Mieszkańcy Krobi zgłosili uciążliwe zachowania kierowców poruszających się ulicą Powstańców Wielkopolskich, pomiędzy stacją paliw, a pobliskim rondem. Z relacji wynikało, że kierujący pojazdami poruszają się z nadmierną prędkością i powodują hałas. Kierujący zawracali na terenie stacji paliw, a następnie ponownie przemieszczali się w kierunku rynku – opisuje Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Na miejsce wysłani zostali policjanci „drogówki”.

- Funkcjonariusze zauważyli kierującego pojazdem marki Opel, który podczas wyjazdu z parkingu stacji paliw wprowadził pojazd w poślizg, tracąc przyczepność z nawierzchnią jezdni. Policjanci natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 25-letni mieszkaniec gminy Krobia – mówi M. Curyk.

Młody mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. złotych i 10. punktami karnymi. Mężczyzna stracił też sprawo jazdy na 3 miesięcy.

