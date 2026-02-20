Pijany kierowca zatrzymany na MOP przy S5 koło Kościana. Zjechał wypić alkohol

Joanna Haliasz
2026-02-20 17:19

55-letni kierowca miał przed sobą szmat drogi. Pomógł go zatrzymać kierowca, który jechał z pasażerką za jadącym wężykiem 55-latkiem.

Pijany zjechał "zatankować"

Do zdarzenia doszło wczoraj (19 lutego) ok. godz. 19:00 na drodze ekspresowej S5 w kierunku Poznania. Jadący tamtędy mieszkaniec powiatu kościańskiego zauważył przed sobą pojazd toyota, który jechał „wężykiem” i powiadomił policję. Na S5 wysłany został patrol, ale kierowca zdążył już zjechać na parking na stacji benzynowej MOP Sierakowo.

- Z samochodu wyciągnął „dwusetkę” wódki i napój. Dalszą jazdę i spożywanie alkoholu uniemożliwili mu świadkowie i kościańscy policjanci. Kierującym okazał się 55-letni mieszkaniec województwa śląskiego, który wybierał się aż do Szczecina. Badanie trzeźwości wykazało u mężczyzny aż 2,65 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 55-latek został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu – poinformowała Paulina Piechowiak z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Toyota 55-latka została odholowana na parking strzeżony. Po wytrzeźwieniu kierowca usłyszy zarzuty, a o wymiarze kary za nie zdecyduje sąd.

Dwie godziny wcześniej w Kościanie na ul. Łąkowej policjanci ruchu drogowego zatrzymali innego kierowcę na „podwójnym gazie”. Kierujący pojazdem marki Mercedes Sprinter 44-letni mieszkaniec Kościana 0,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak się zaraz potem okazało, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Basia Giewont o piosence na Eurowizję 2026: "Ja nie robię folkloru. To jest pop"

Polecany artykuł:

Poradnia gastroenterologiczna w szpitalu w Lesznie będzie zamknięta. Przez trzy…
Quiz - disco polo czy rap? Pytamy o największe hity polskich artystów
Pytanie 1 z 10
Wszystko, co chciałbym mieć, to jest sześć zer na koncie i żebyś ty była przy mnie