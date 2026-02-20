Poradnia gastroenterologiczna w szpitalu w Lesznie będzie zamknięta. Przez trzy miesiące

Trzy miesiące bez poradni

Do końca lutego w poradni gastroenterologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Jana Jonstona w Lesznie pracuje dwóch lekarzy. Od marca prace w poradni zadeklarował tylko jeden z nich.

- W odpowiedzi na zapytanie dotyczące funkcjonowania Poradni Gastroenterologicznej informuję, że do dnia 28 lutego br. w Poradni świadczenia zdrowotne realizowane są przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii. Jednak w trwającej obecnie postępowaniu konkursowym poprzedzającym podpisanie umów cywilnoprawnych na okres od 1 marca br., m.in. na realizację świadczeń w tej Poradni, oferty nie złożył jeden z lekarzy. Ponieważ wskazany przez drugiego lekarza wymiar czasu pracy nie pozwoli na spełnienie wymogów określonych dla czasu pracy poradni objętej umową „sieciową” z NFZ, złożyłam wniosek do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zgodę na przerwę w udzielaniu świadczeń w Poradni Gastroenterologicznej w okresie od 1 marca br. do 31 maja br. - przekazała Radiu Eska w mailu Anna Jackowska, dyrektor szpitala w Lesznie.

Co z pacjentami umówionymi w tym czasie na badania?

- Pacjenci, którym wskazano datę realizacji świadczenia w okresie przerwy będą poinformowani o zaistniałych okolicznościach. Trzymiesięczny okres przerwy w realizacji świadczeń zostanie wykorzystany na kontynuację działań zmierzających do pozyskania lekarzy do pracy w tej Poradni. Liczę, że przekazana przez Panią w mediach informacja o poszukiwaniu przez Szpital lekarzy zwróci uwagę osób zainteresowanych - dodała dyrektor szpitala.

To kolejne kłopoty kadrowe szpitala w Lesznie. Pod koniec 2025 roku udało się wznowić działalność oddziału neurologicznego w leszczyńskim szpitalu, zamkniętego z początkiem lipca 2014 roku z powodu braku lekarzy.

