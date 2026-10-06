Pizza Fest Kościan 2027 – Kulinarny hit wygrywa w kategorii miękkiej

Najwięcej głosów zdobył projekt miękki – Pizza Fest Kościan 2027 – Rodzinne Święto Smaku. Na tę wyjątkową inicjatywę zagłosowało aż 456 mieszkańców, co dało jej pierwsze miejsce w swojej kategorii.

Projekt o wartości 18 000,00 zł zakłada organizację bezpłatnego, rodzinnego festiwalu na Placu Wolności. W programie wydarzenia przewidziano:

Degustacje pizzy przygotowane przez lokalne pizzerie i punkty gastronomiczne.

przygotowane przez lokalne pizzerie i punkty gastronomiczne. K onkurs na Najlepszą Pizzę Kościana oraz głosowanie mieszkańców na ulubioną lokację.

oraz głosowanie mieszkańców na ulubioną lokację. Warsztaty kulinarne „Mały Pizzerman” dla najmłodszych.

„Mały Pizzerman” dla najmłodszych. Pokazy przygotowywania pizzy na żywo, strefę relaksu z leżakami, animacje dla dzieci, nagrody oraz oprawę muzyczną z DJ-em lub muzyką na żywo.

Autor: Miasto Kościan/ Facebook

Przestrzenny napis 3D „K❤ŚCIAN” – Nowa wizytówka na Placu Wolności

W kategorii projektów małych bezkonkurencyjna okazała się propozycja wykonania i montażu przestrzennego napisu 3D „K❤ŚCIAN”. Inicjatywa zdobyła 440 głosów mieszkańców.

Instalacja o wartości 36 000,00 zł stanie w samym sercu miasta – na Placu Wolności. Konstrukcja z trwałego materiału zostanie wyposażona w energooszczędne podświetlenie LED, dzięki czemu będzie prezentować się efektownie także po zmroku. Napis ma stać się jednym z symboli Kościana, miejscem do pamiątkowych zdjęć dla mieszkańców, młodzieży, rodzin i turystów.

Autor: Miasto Kościan/ Facebook

Plenerowe Kino na wielkim ekranie – Wielki telebim dla miasta

Triumfatorem w kategorii projektów dużych został pomysł „Plenerowe Kino w Kościanie na wielkim ekranie - zakup telebimu”, na który zagłosowało 400 osób.

Inwestycja opiewająca na kwotę 120 000,00 zł dotyczy zakupu nowoczesnego, mobilnego telebimu LED wraz z bezpiecznym stelażem. Sprzęt trafi na wyposażenie Kościańskiego Ośrodka Kultury i pozwoli na organizację różnorodnych wydarzeń plenerowych bez konieczności kosztownego wynajmu:

Letnich seansów filmowych pod gwiazdami na Rynku oraz w poszczególnych dzielnicach.

pod gwiazdami na Rynku oraz w poszczególnych dzielnicach. Stref kibica podczas wielkich wydarzeń sportowych (Mecze reprezentacji, Euro, Igrzyska Olimpijskie czy Liga Mistrzów).

podczas wielkich wydarzeń sportowych (Mecze reprezentacji, Euro, Igrzyska Olimpijskie czy Liga Mistrzów). Popołudniowych pokazów bajek i klasyków animacji dla dzieci i rodzin.

bajek i klasyków animacji dla dzieci i rodzin. Oprawy wizualnej podczas koncertów i Dni Kościana.

Autor: Miasto Kościan/ Facebook