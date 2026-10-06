Pizza Fest Kościan 2027 – Kulinarny hit wygrywa w kategorii miękkiej
Najwięcej głosów zdobył projekt miękki – Pizza Fest Kościan 2027 – Rodzinne Święto Smaku. Na tę wyjątkową inicjatywę zagłosowało aż 456 mieszkańców, co dało jej pierwsze miejsce w swojej kategorii.
Projekt o wartości 18 000,00 zł zakłada organizację bezpłatnego, rodzinnego festiwalu na Placu Wolności. W programie wydarzenia przewidziano:
- Degustacje pizzy przygotowane przez lokalne pizzerie i punkty gastronomiczne.
- Konkurs na Najlepszą Pizzę Kościana oraz głosowanie mieszkańców na ulubioną lokację.
- Warsztaty kulinarne „Mały Pizzerman” dla najmłodszych.
- Pokazy przygotowywania pizzy na żywo, strefę relaksu z leżakami, animacje dla dzieci, nagrody oraz oprawę muzyczną z DJ-em lub muzyką na żywo.
Przestrzenny napis 3D „K❤ŚCIAN” – Nowa wizytówka na Placu Wolności
W kategorii projektów małych bezkonkurencyjna okazała się propozycja wykonania i montażu przestrzennego napisu 3D „K❤ŚCIAN”. Inicjatywa zdobyła 440 głosów mieszkańców.
Instalacja o wartości 36 000,00 zł stanie w samym sercu miasta – na Placu Wolności. Konstrukcja z trwałego materiału zostanie wyposażona w energooszczędne podświetlenie LED, dzięki czemu będzie prezentować się efektownie także po zmroku. Napis ma stać się jednym z symboli Kościana, miejscem do pamiątkowych zdjęć dla mieszkańców, młodzieży, rodzin i turystów.
Plenerowe Kino na wielkim ekranie – Wielki telebim dla miasta
Triumfatorem w kategorii projektów dużych został pomysł „Plenerowe Kino w Kościanie na wielkim ekranie - zakup telebimu”, na który zagłosowało 400 osób.
Inwestycja opiewająca na kwotę 120 000,00 zł dotyczy zakupu nowoczesnego, mobilnego telebimu LED wraz z bezpiecznym stelażem. Sprzęt trafi na wyposażenie Kościańskiego Ośrodka Kultury i pozwoli na organizację różnorodnych wydarzeń plenerowych bez konieczności kosztownego wynajmu:
- Letnich seansów filmowych pod gwiazdami na Rynku oraz w poszczególnych dzielnicach.
- Stref kibica podczas wielkich wydarzeń sportowych (Mecze reprezentacji, Euro, Igrzyska Olimpijskie czy Liga Mistrzów).
- Popołudniowych pokazów bajek i klasyków animacji dla dzieci i rodzin.
- Oprawy wizualnej podczas koncertów i Dni Kościana.