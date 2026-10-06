Pizza Fest, napis 3D i wielki ekran. Mieszkańcy Kościana zdecydowali, na co pójdą pieniądze

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-06 9:09

W tegorocznym głosowaniu na Budżet Obywatelski 2027 wzięło udział 1 429 mieszkańców, którzy łącznie oddali aż 3 666 ważnych głosów. Oficjalne wyniki ogłoszone przez Urząd Miejski Kościana pokazują jednoznacznie: kościanianie stawiają na rodzinną integrację, kulinarną zabawę i nowoczesną rozrywkę pod gołym niebem.

Biały napis 3D Kościan z czerwonym sercem na zielonym skwerze. O wynikach budżetu obywatelskiego czytaj w Eska Leszno.
Autor: Miasto Kościan/ Facebook

Pizza Fest Kościan 2027 – Kulinarny hit wygrywa w kategorii miękkiej

Najwięcej głosów zdobył projekt miękki – Pizza Fest Kościan 2027 – Rodzinne Święto Smaku. Na tę wyjątkową inicjatywę zagłosowało aż 456 mieszkańców, co dało jej pierwsze miejsce w swojej kategorii.

Projekt o wartości 18 000,00 zł zakłada organizację bezpłatnego, rodzinnego festiwalu na Placu Wolności. W programie wydarzenia przewidziano:

  • Degustacje pizzy przygotowane przez lokalne pizzerie i punkty gastronomiczne.
  • Konkurs na Najlepszą Pizzę Kościana oraz głosowanie mieszkańców na ulubioną lokację.
  • Warsztaty kulinarne „Mały Pizzerman” dla najmłodszych.
  • Pokazy przygotowywania pizzy na żywo, strefę relaksu z leżakami, animacje dla dzieci, nagrody oraz oprawę muzyczną z DJ-em lub muzyką na żywo.
Pizza Fest
Autor: Miasto Kościan/ Facebook

Przestrzenny napis 3D „K❤ŚCIAN” – Nowa wizytówka na Placu Wolności

W kategorii projektów małych bezkonkurencyjna okazała się propozycja wykonania i montażu przestrzennego napisu 3D „K❤ŚCIAN”. Inicjatywa zdobyła 440 głosów mieszkańców.

Instalacja o wartości 36 000,00 zł stanie w samym sercu miasta – na Placu Wolności. Konstrukcja z trwałego materiału zostanie wyposażona w energooszczędne podświetlenie LED, dzięki czemu będzie prezentować się efektownie także po zmroku. Napis ma stać się jednym z symboli Kościana, miejscem do pamiątkowych zdjęć dla mieszkańców, młodzieży, rodzin i turystów.

Wyniki głosowania na BO w Kościanie. Napis 3D
Autor: Miasto Kościan/ Facebook

Plenerowe Kino na wielkim ekranie – Wielki telebim dla miasta

Triumfatorem w kategorii projektów dużych został pomysł „Plenerowe Kino w Kościanie na wielkim ekranie - zakup telebimu”, na który zagłosowało 400 osób.

Inwestycja opiewająca na kwotę 120 000,00 zł dotyczy zakupu nowoczesnego, mobilnego telebimu LED wraz z bezpiecznym stelażem. Sprzęt trafi na wyposażenie Kościańskiego Ośrodka Kultury i pozwoli na organizację różnorodnych wydarzeń plenerowych bez konieczności kosztownego wynajmu:

  • Letnich seansów filmowych pod gwiazdami na Rynku oraz w poszczególnych dzielnicach.
  • Stref kibica podczas wielkich wydarzeń sportowych (Mecze reprezentacji, Euro, Igrzyska Olimpijskie czy Liga Mistrzów).
  • Popołudniowych pokazów bajek i klasyków animacji dla dzieci i rodzin.
  • Oprawy wizualnej podczas koncertów i Dni Kościana.
Telebim
Autor: Miasto Kościan/ Facebook

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