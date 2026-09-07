Po kolizji w gminie Poniec do więzienia. 63-latek długo posiedzi

Po stłuczce w kajdanki

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (4 września), po południu. Policjanci drogówki gostyńskiej policji skierowani zostali do zdarzenia drogowego między miejscowościami Łęka Wielka i Franciszkowo. Kierujący Fiatem 63-latek, mieszkaniec powiatu milickiego zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku Citroenem. W wyniku zderzenia kierująca Citroenem kobieta straciła panowanie nad pojazdem, a następnie uderzyła w jadącego za Fiatem Volkswagena. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci zabrali jednak sprawcę z miejsca kolizji w kajdankach.

- Podczas sprawdzania uczestników kolizji w policyjnych systemach funkcjonariusze odkryli, że kierujący Fiatem jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Miliczu w celu odbycia łącznej kary ponad 9 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został prawomocnie skazany za przestępstwo znęcania się na łączną karę 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także za przestępstwo oszustwa na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności - wymienia Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

63-latek został zatrzymany i przewieziony do Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Konsekwencji za spowodowanie kolizji jednak nie uniknął. Został za to ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych.

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