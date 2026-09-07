Na kole przez centrum

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (4 września) po godz. 16:00. Policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego górowskiej komendy kończyli właśnie patrol pieszy w centrum Góry.

- Nagle usłyszeli głośny ryk motocykla. Gdy wsiedli do radiowozu zauważyli kierującego crossem KTM 450, który na miejskim rynku po przejechaniu przejścia dla pieszych celowo oderwał przednie koło od nawierzchni i kontynuował jazdę w kierunku ulicy Piłsudskiego - informuje Komenda Powiatowa Policji w Górze.

Mundurowi natychmiast ruszyli za motocyklistą i po przejechaniu kilku metrów zatrzymali go do kontroli drogowej. Jak się okazało jednośladem kierował 29-letni mieszkaniec Góry. Mężczyzna został poinformowany, że swoim zachowaniem popełnił wykroczenie z art. 86c Kodeksu wykroczeń, które dotyczy celowego oderwania kół pojazdu od jezdni podczas jazdy.

Ten niebezpieczny manewr słono go kosztował. 29-latek został ukarany mandatem karnym kredytowym w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

"Takie zachowanie nie będzie akceptowane – szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów. Celowe popisy na drodze stwarzają realne zagrożenie dla przechodniów, kierowców oraz samego motocyklisty!" - przestrzega policja.

TZG 26 WRZESIAN HELENA ENGLERT