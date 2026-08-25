Podatki w Lesznie znowu w górę. Ile naprawdę wyciągną nam z kieszeni w 2027 roku?

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-08-25 11:26

To nie są dobre wieści dla mieszkańców Leszna. Od nowego roku podatki od nieruchomości znowu wzrosną. Choć nikt nie lubi płacić więcej, urzędnicy przekonują, że tym razem uderzenie po kieszeni ma być znacznie mniej bolesne niż w poprzednich latach. Projekt nowej uchwały trafi pod głosowanie radnych już 3 września.

Budynek Urzędu Miasta Leszna. O wzroście podatków od nieruchomości w 2027 roku przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Tomek Szymlet

Kolejna podwyżka z rzędu. Czy to kiedyś się skończy?

Mieszkańcy Leszna mają prawo czuć zmęczenie rosnącymi kosztami życia. Warto przypomnieć, że w 2025 roku średni wzrost podatków w mieście wyniósł drastyczne 17%, a rok później, w 2026 roku, dołożono kolejne 6% podwyżki.

Na rok 2027 zaplanowano średni wzrost o około 4%. W szczegółach wygląda to tak:

  • stawki dla biznesu i firm wzrosną średnio o 3,7%,
  • stawki dla mieszkań i domów pójdą w górę średnio o 5,5%.

Jak tłumaczy zaistniałą sytuację Lucyna Gbiorczyk, Kierownik Gabinetu Prezydenta: „Proponowane zmiany oznaczają średni wzrost stawek o około 4%. To jest właściwie podwyżka o charakterze waloryzacyjnym.”

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Sprawdź swój portfel: Ile konkretnie zapłacisz?

Aby łatwiej było ocenić skalę podwyżki, urzędnicy przygotowali proste wyliczenia dla dwóch popularnych typów nieruchomości:

  • Mieszkanie (75 m² z przynależną działką 48 m²): dotychczasowy podatek wynosił 122 zł rocznie, a po zmianach wzrośnie do 128 zł rocznie. Oznacza to, że z portfela ubędzie o 6 zł więcej w skali całego roku.
  • Dom jednorodzinny (150 m² na działce 600 m²): tutaj roczny wzrost opłat ma wynieść dokładnie 36 zł.

Dlaczego znowu musimy płacić więcej?

Oficjalnym powodem zmian są nowe, maksymalne stawki ogłoszone w lipcu przez Ministra Finansów i Gospodarki. Choć prawo pozwalało na jeszcze mocniejsze podniesienie podatków, miasto zdecydowało, że nie wykorzysta najwyższych dopuszczalnych limitów.

Jak dodaje Lucyna Gbiorczyk: „Nie zamierzamy korzystać z tych maksymalnych dopuszczonych przepisami prawa stawek, a ta podwyżka będzie miała bardziej symboliczny i waloryzacyjny charakter.”

Decyzja ta ma na celu utrzymanie realnej wartości pieniądza przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernego obciążania mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Czy radni zatwierdzą te stawki? Przekonamy się podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek, 3 września.

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