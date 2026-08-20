Wpadła w kłopoty

Z ustaleń policjantów wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wynikało, że kobieta może posiadać w swoim mieszkaniu znaczne ilości środków odurzających i psychotropowych. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania, funkcjonariusze zatrzymali 23-letnią mieszkankę Lubina.

- Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanej kobiety, policjantów wspierał przewodnik z psem służbowym „Wilda” wyszkolony do wykrywania zapachu narkotyków. Czworonożny funkcjonariusz bezbłędnie wskazał miejsca, w których kobieta ukrywała zakazane substancje. Łącznie zabezpieczono około kilograma nielegalnych środków: 790 gramów marihuany, ponad 105 gramów metamfetaminy oraz niespełna 10 gramów amfetaminy - wymienia Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

23-latka z Lubina usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Podejrzana ma obowiązek "meldować się" w jednostce policji trzy razy w tygodniu. Za popełnione przestępstwo z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii grozi jej kara pozbawienia wolności. O jej wysokości zdecyduje sąd.