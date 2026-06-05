Zimny prysznic w meczu z Nielbą

Wydawało się, że Polonia 1912 Leszno jest faworytem starcia z Nielbą Wągrowiec, która jedną nogą jest poza ligą. To był dziwny mecz, bo Polonia prowadziła grę, była więcej przy piłce, ale strzelali tylko goście. Do przerwy było bez bramek, a po przerwie goście perfekcyjnie zagrali ze stałych fragmentów gry, czyli rzutów wolnych. Nielba wygrała w Lesznie zaskakująco 3:0 i dała sobie jeszcze cień nadziei na uniknięcie spadku.

Spadek zagląda też w oczy Polonistom, których wyprzedziła nie tylko Ostrovia ale i Wiara Lecha Poznań. Nie wiemy dokładnie ile zespołów spadnie, ale w zależności od tego co wydarzy się w II i III lidze możliwe, że IV ligę opuści nawet pięć drużyn, a to piąte od końca miejsce po tej przegranej zajmuje właśnie Polonia, która na dwie kolejki przed końcem sezonu ma trzy punkty więcej od właśnie Nielby, ale też punkt straty do wspomnianych drużyn z Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Gołuchowa.

Leszczynianom pozostały do rozegrania dwa domowe mecze właśnie z Wiarą Lecha Poznań i na koniec z imienniczką z Goliny. Wiele więc zależy od nich samych.

Rezultaty na innych boiskach czwartej ligi

Przypomnijmy, że z ligi już spadła Korona Piaski, która uległa Polonii Golina 0:1. Podziałem punktów zakończyło się spotkanie w Kościanie, gdzie Obra 1:1 zremisowała z wysoko notowanym Mieszkiem Gniezno, a kolejną miłą niespodziankę sprawiła swoim kibicom Kania Gostyń, wygrywając w Koninie z Górnikiem 4:2.

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