Łącznik w przyszłym roku

Na te drogę czeka od lat cała dzielnica Gronowo i wielu kierowców, którzy w godzinach szczytu komunikacyjnego stoją w korkach do Ronda Gronowo. Rozładuje je łącznik, spajający Rondo Antoniny z ulicą Gronowską. Umowa na jego budowę podpisana została dziś (20 lipca) w miejscu, które już niebawem stanie się placem budowy nowej drogi. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli m.in. prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, wykonawca inwestycji Patryk Borowczyk oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, który pomógł miastu w przejęciu części terenu pod inwestycję.

Budowa łącznika ruszyć ma już w przyszłym miesiącu, w okolicach połowy sierpnia. Prace wykona PHU Patryk Borowczyk z Krobi. To jego firma zaoferowała podczas negocjacji najkorzystniejszą cenę, o blisko 1,8 mln złotych mniejszą od najniższej zaproponowanej wcześniej w przetargu przez innego oferenta. Zgodnie z umową wykonawca będzie miał 10 miesięcy na zakończenie zadania. Inwestycja kosztować będzie nieco ponad 16,3 mln złotych, a połowę tej kwoty pokryje dofinansowanie rządowe.

Nowa ulica będzie miała 1,2 km długości i 7 m szerokości oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m. Oświetlać będzie ją ok. 50 lamp i otaczać dodatkowa zieleń. Nowa droga na Gronowie, o czym zdecydowali już wcześniej radni miejscy, nosić będzie imię ks. Antoniego Baraniaka.

10. Piknik Militarny w Zamku w Rydzynie koło Leszna