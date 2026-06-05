Sobota: Od bluesa po legendarny pop i klubową energię

Pierwszy dzień imprezy (6 czerwca) rozpocznie się od otwarcia strefy gastronomicznej o godzinie 15:00. Muzyczne emocje na wielkiej scenie zainauguruje o 17:15 lokalna artystka Wiktoria Nadtochiy, a tuż po niej wystąpi nagradzana grupa Arabeska z Leszna oraz Hubert Szczęsny Trio, serwujący mieszankę bluesa i rocka.

Prawdziwa kulminacja nastąpi około godziny 20:30, kiedy scenę przejmą legendarni Varius Manx i Kasia Stankiewicz. Fani będą mogli wspólnie odśpiewać takie hity jak „Orła cień”, „Ruchome piaski” czy „Pocałuj noc”. To jednak nie koniec atrakcji – nocną energię o 22:30 podkręcą ikony muzyki klubowej, duet Kalwi i Remi, a zabawę taneczną do 2:00 nad ranem poprowadzi Axel Sound.

Niedziela: Rodzinny festyn i balonowe show

Drugi dzień świętowania (7 czerwca) tradycyjnie dedykowany jest najmłodszym mieszkańcom. Od godziny 12:00 na boisku i pod platanem czekać będzie mnóstwo atrakcji:

dmuchańce i zjeżdżalnie,

laserowy paintball oraz piana party,

Strefa Warsztatowa Dnia Klimatu,

pokazy sokolnika oraz stoiska edukacyjne.

Na scenie zaprezentują się lokalne talenty – przedszkolaki, uczniowie oraz mażoretki Twins. Wyjątkowym punktem programu będzie spektakl „Kopciuszek” w wykonaniu Teatru Mamowego (godz. 14:00) oraz popisy sekcji tanecznej Pryzmat. Gwiazdą niedzieli będzie Patrycja Lipińska, która o 17:00 zaprosi na widowiskowe Muzyczno-Balonowe Show.

Nie gotuj obiadu – biesiaduj w parku!

Organizatorzy, czyli Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, zachęcają, by w ten weekend zrezygnować z domowych posiłków. O podniebienia gości zadbają niezawodne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz lokalni restauratorzy, oferując swojskie przysmaki „jak u mamy”.

Ważne informacje:

Miejsce: Park we Włoszakowicach.

Termin: 6–7 czerwca 2026 r..

Wstęp: Wydarzenie ma charakter otwarty dla mieszkańców i gości.

TOMASZEWSKI OSTRO O LEWANDOWSKIM