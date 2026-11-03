Historia neobarokowego budynku przy ul. Słowiańskiej 26

Gmach poczty w Lesznie został wzniesiony w 1884 roku przez władze pruskie. Z powodu intensywnego rozwoju transportu na początku XX wieku, w 1909 roku obiekt został rozbudowany. Po I wojnie światowej i podpisaniu traktatu wersalskiego nieruchomość przeszła w ręce polskie – oficjalną działalność pocztową rozpoczęto tam w styczniu 1920 roku, wraz z wkroczeniem wojska polskiego do miasta.

W latach 70. XX wieku w Lesznie opracowano koncepcję tzw. skrzynek wiejskich, które wdrożono następnie w całym kraju. W 1990 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Funkcje pocztowe pełnił nieprzerwanie do maja 2026 roku.

Dzień otwarty: Zapisy na zwiedzanie i wydarzenia towarzyszące

Otwarcie budynku dla zwiedzających zaplanowano na sobotę 21 listopada. W ramach wydarzenia przewidziano dwa formaty uczestnictwa:

Zwiedzanie z przewodnikiem (wymagane wcześniejsze zapisy online): Kameralne grupy będą oprowadzane co 50 minut, poczynając od godziny 10:00. Trasa obejmie m.in. pocztowy skarbiec ze starym sejfem, wnętrze mechanizmu zegara ze sternika fasadowego oraz dawne sale operacyjne i pomieszczenia użytkowane niegdyś przez Telekomunikację Polską.

Kameralne grupy będą oprowadzane co 50 minut, poczynając od godziny 10:00. Trasa obejmie m.in. pocztowy skarbiec ze starym sejfem, wnętrze mechanizmu zegara ze sternika fasadowego oraz dawne sale operacyjne i pomieszczenia użytkowane niegdyś przez Telekomunikację Polską. Część plenerowa i warsztatowa (wstęp wolny): W godzinach 11:00–15:00 na dziedzińcu i w holu odbędzie się otwarty program dla mieszkańców. Zaplanowano wystawę archiwalnych fotografii i dawnych skrzynek pocztowych, pokazy zegarmistrzowskie, warsztaty edukacyjne, ekspozycję zabytkowych pojazdów oraz występ muzyczny zespołu Sejsmograf.

Co planuje inwestor: Przyszłość nieruchomości

Po zakończeniu wydarzenia otwartego nieruchomość zostanie przekazana do prac budowlanych. Nowy prywatny właściciel zamierza przeprowadzić kompleksową modernizację obiektu.

Według przyjętego projektu w dawnej poczcie powstaną lokale usługowe na parterze oraz około 70 mieszkań na wyższych kondygnacjach. Roboty budowlane będą prowadzone etapowo – pierwsze prace obejmą naprawę dachu oraz odnowienie historycznej elewacji budynku, po czym wykonawca przystąpi do adaptacji wnętrz i zagospodarowania otaczającego terenu.