Ministerialne wsparcie dla kościańskiego sportu

Władze Kościana oficjalnie potwierdziły otrzymanie dotacji w wysokości 1 283 800 zł. Pieniądze pochodzą z rządowego „Programu budowy lodowisk”. To kluczowy zastrzyk gotówki, który pozwoli na unowocześnienie infrastruktury, która od lat służy mieszkańcom regionu.

Co się zmieni? Lista nowości jest imponująca

Planowana inwestycja to nie tylko kosmetyka, ale przede wszystkim głęboka modernizacja technologiczna. Najważniejszą zmianą będzie wymiana systemu mrożenia płyty oraz montaż nowego agregatu chłodniczego, co znacząco wpłynie na efektywność i koszty utrzymania lodu.

W ramach prac zaplanowano również:

Dla fanów hokeja: montaż nowoczesnych band spełniających standardy sportowe.

nowe oświetlenie, nagłośnienie oraz instalację monitoringu.

modernizację zadaszenia obiektu.

Nie tylko łyżwy – lodowisko całoroczne

Jednym z najciekawszych elementów modernizacji jest wykonanie nowej nawierzchni multisportowej. Oznacza to, że po zakończeniu sezonu łyżwiarskiego obiekt nie będzie stał pusty. Dzięki nowej nawierzchni hala będzie mogła służyć sportowcom i mieszkańcom do uprawiania innych dyscyplin również poza sezonem zimowym.

