Co dokładnie miało powstać przy szkole i dla kogo?

Inwestycją, na którą czekają uczniowie jest „Eko klasa pod chmurką” wybrana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Projekt zakłada budowę lekkiej aluminiowej wiaty edukacyjnej ze stołami, ławkami i donicami na rośliny. Dzieci miały uczyć się tam przez zabawę dzięki grom plenerowym i tablicom edukacyjnym o klimacie, parkach narodowych oraz przyrodzie. Na utwardzonym kostką terenie o powierzchni 135 m² zaplanowano także kosze do segregacji odpadów, 10 stojaków na rowery oraz nasadzenie.

Głównym celem przedsięwzięcia miało być stworzenie bezpiecznego miejsca do integracji, nauki na świeżym powietrzu oraz poprawa estetyki otoczenia. Niestety, na przeszkodzie realizacji inwestycji stanęły porzucone pojazdy: wywrotka, minikoparka oraz ładowarka.

Dlaczego urząd nie może po prostu przestawić porzuconych maszyn i natychmiast odblokować placu? Naczelnik Wydziału Edukacji Robert Fryz tłumaczy formalne i praktyczne bariery:„Przede wszystkim to musi kosztować, ponieważ nie mamy do tego sprzętu żadnych kluczyków. Nie możemy się do niego włamać, bo to nie jest nasza własność.”

Plan awaryjny i szansa na szybsze dokończenie prac

Wyjściem z patowej sytuacji może być sprowadzenie specjalistycznego dźwigu oraz przyczepy niskopodłogowej i wywiezienie porzuconych pojazdów na wyznaczony parking, a poniesionymi kosztami obciążenie nieuczciwej firmy na drodze sądowej.

„W momencie, kiedy teren będzie czysty, przystąpimy do zapytania ofertowego. Wartość pozostałych prac zmieści się w tej procedurze, więc nie musimy już ogłaszać przetargu.” dodaje naczelnik Robert Fryz.

Wybór nowej firmy w uproszczonym trybie zapytania ofertowego pozwoli zaoszczędzić czas na formalnościach. Mimo to konieczność wywozu sprzętu i procedury prawne przełożą się na znaczne poślizgi, przez co dzieci skorzystają z nowej ekoklasy ze sporym opóźnieniem.

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