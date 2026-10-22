Pościg za hulajnogą w Kościanie. 18-latek uciekał przed policjantami

Joanna Haliasz
2026-10-22 11:51

Mundurowi chcieli zatrzymać młodego mężczyznę do kontroli. On jednak wybrał ucieczkę, która i tak zakończyła się spotkaniem z policjantami, a to mandatami.

Elektryczna hulajnoga stoi przed oznakowanym radiowozem policji. O pościgu w Kościanie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Kościan/ Archiwum prywatne

Pościg za hulajnogą

Do zdarzenia doszło rano na ul. Surzyńskiego w Kościanie. Policjanci zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną, który poruszał się niewłaściwą stroną drogi. Postanowili zatrzymać go do kontroli, ale mężczyzna zignorował ich polecenia i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za nim, na włączonych "kogutach".

- Kierujący nie zamierzał jednak się zatrzymać. Kontynuował ucieczkę, nie korzystając z drogi dla rowerów. Próbował zgubić patrol, przejeżdżając przez marketowy parking przy ulicy Kościuszki, manewrując pomiędzy pojazdami, a następnie wjechał na teren szpitala. Tam jeden z policjantów opuścił radiowóz i kontynuował pościg pieszo. Po krótkiej chwili 18-latek został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy - mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Skutki takiego zachowania mogły "uderzyć po kieszeni" 18-latka. Za popełnione wykroczenia niestosowanie się do sygnałów nakazujących zatrzymanie pojazdu oraz niekorzystanie z drogi dla rowerów został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 1200 złotych.

Osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi również są uczestnikami ruchu drogowego, a tym samym mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. "Muszą stosować się do poleceń i sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem, a także korzystać z infrastruktury drogowej zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przepisy obowiązują wszystkich – niezależnie od tego, czy poruszamy się pieszo, samochodem, rowerem, czy hulajnogą elektryczną" - przypomina policja.

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