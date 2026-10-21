Twarde wymogi Ekstraligi: Dwa razy więcej światła

Przebudowa systemu świateł to warunek konieczny, bez którego klub nie otrzymałby pełnej licencji na kolejne rozgrywki. Dotychczasowe mecze odbywały się przy istniejącym oświetleniu jedynie na podstawie zgody warunkowej.

Różnica w parametrach będzie ogromna:

Dotychczasowe natężenie: wynosiło na torze średnio około 900 luksów.

wynosiło na torze średnio około 900 luksów. Wymogi ligowe: nakazują uzyskanie co najmniej 1800 luksów na torze oraz 1200 luksów na płycie boiska.

Nowy system zapewni niemal dwukrotnie mocniejsze światło, co jest niezbędne na potrzeby transmisji telewizyjnych w jakości UHD.

„Koszt tej inwestycji to prawie 3 miliony złotych, termin realizacji to koniec marca przyszłego roku, tak, żeby to oświetlenie na przyszły sezon rozgrywkowy juz funkcjonowało tak jak powinno.” - mówi prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

Wraz z pojawieniem się ciężkiego sprzętu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie wprowadził tymczasowe ograniczenia w ruchu pieszym wokół kompleksu. Wyłączone z użytku są obecnie przejścia w rejonie tak zwanego „czarnego budynku” oraz ciąg pieszy łączący Stadion im. Alfreda Smoczyka ze Stadionem Lekkoatletyczno-Piłkarskim . Zarządca obiektu apeluje o zachowanie ostrożności i kierowanie się na wyznaczone przejście przy Mini-ZOO.

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