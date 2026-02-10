Niebezpieczna dostawa

Sprawcy rozboju to dwaj mieszkańcy gminy Wschowa, którzy zamówili jedzenie z dostawą pod wskazany adres. Gdy dostawca dotarł na miejsce sytuacja przybrała niespodziewany dla niego obrót.

- Gdy kierowca, który przywiózł im posiłek zażądał zapłaty, jeden z nich z kominiarką na głowie zabrał jedzenie i wyciągnął przedmiot przypominający broń w kierunku mężczyzny. Zażądał wydania telefonu i pieniędzy. Pokrzywdzony oświadczył, że nie ma przy sobie ani telefonu, ani pieniędzy, ponieważ był to ostatni kurs tego dnia. W tym samym czasie drugi z mężczyzn przedziurawił dwie opony w samochodzie dostawcy - mówi Marek Cieślakowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Z uszkodzonymi oponami pokrzywdzonemu udało się odjechać z miejsca zdarzenia. Po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się i powiadomił policję. Dwie godziny później podejrzani mężczyźni zostali zatrzymani w jednym z mieszkań we Wschowie.

- Prokurator postawił obu mężczyznom zarzut popełnienia przestępstwa rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - dodaje M. Cieślakowski.

Obu mężczyznom grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

