Powstanie Wielkopolskie w leszczyńskiej delegaturze. Wyjątkowa wystawa w Urzędzie Wojewódzkim

Tomasz Szymlet
2026-03-06 13:00

W delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie zagościła wyjątkowa ekspozycja poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu. To czasowa wystawa pozyskana z Instytutu Pamięci Narodowej, która w szczegółowy sposób przybliża drogę do wolności mieszkańców naszego regionu

Wystawa w UW

i

Autor: Delegatura UW w Lesznie / Materiały prasowe

Więcej niż walka zbrojna

Wystawa oferuje głębokie spojrzenie na jeden z nielicznych zwycięskich zrywów w historii Polski. Anna Adach, dyrektor delegatury w Lesznie, zachęca do jej obejrzenia, podkreślając szeroki zakres tematyczny prezentowanych materiałów.

„Ukazuje ona genezę tego spontanicznego wybuchu, solidarność społeczną, dyplomację, bilans Powstania Wielkopolskiego oraz budowę nowoczesnego narodu” – wylicza dyrektor Anna Adach.

Dzięki takiemu podejściu zwiedzający mogą zrozumieć, że sukces powstania był wynikiem nie tylko odwagi żołnierzy, ale także precyzyjnej pracy dyplomatycznej i ogromnego wsparcia całego społeczeństwa.

Zaplanuj wizytę – urząd otwiera się również w sobotę

Ekspozycja jest dostępna dla każdego, kto odwiedzi Pałac Sułkowskich przy placu Kościuszki. Dyrekcja delegatury zadbała o to, by czas na zapoznanie się z historią był odpowiednio długi.

„Wystawę można obejrzeć do 10 kwietnia na parterze Pałacu Sułkowskich w godzinach i w dniach funkcjonowania urzędu” – informuje Anna Adach.Urzędnicy przypominają, że w poniedziałki delegatura pracuje w wydłużonym czasie, od 7:00 do 18:00, a w pozostałe dni robocze od 7:00 do 16:00. Co ważne dla osób zapracowanych, najbliższa sobota (7 marca) również będzie okazją do odwiedzin.

„Przypominam również, że w tę sobotę, czyli 7 marca, jesteśmy otwarci dla klientów, którzy chcą wyrobić paszport. Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy” – dodaje dyrektor Adach.

