W centrum miasta dla mieszkańców. W Kościanie organizują „Festyn dla pogorzelców z os. Jagiellońskiego”

Joanna Haliasz
2026-03-06 11:11

Festyn charytatywny odbędzie się w niedzielę 15 marca, na rynku w Kościanie. Organizuje go Team Fundacja. Zebrane podczas wydarzenia środki trafią do dwóch poszkodowanych w pożarze mężczyzn i kilkorga ich sąsiadów.

i

Autor: KP PSP Kościan/ Archiwum prywatne

Festyn pomocy

Festyn w centrum Kościana rozpocznie się o godz. 13:00 i potrwa do 16:00. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych uczestników.

- Na miejscu pojawią się między innymi dmuchańce oraz różnego rodzaju atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie także stoisk służb mundurowych – swoje stanowisko zaprezentują strażacy, którzy pokażą podstawy pierwszej pomocy. Podczas wydarzenia odbędzie się również kiermasz ciast, a dla uczestników przygotowana zostanie tradycyjna grochówka. Dodatkowo w festynie wezmą udział lokalne firmy z Kościana, które wystawią swoje stoiska. Nie zabraknie również stoisk z rękodziełem, gdzie będzie można podziwiać i zakupić unikalne produkty wykonane przez lokalnych twórców – informuje Kościan 112.

Dochód z festynu przeznaczony będzie na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze z 26 lutego. Pisaliśmy o nim TUTAJ. To ojciec i syn z mieszkania, w którym wybuchł ogień oraz ich sąsiedzi, których mieszkania zostały zniszczone w wyniku pożaru i wciąż nie nadają się do zamieszkania. Bliscy poszkodowanych uruchomili w internecie zrzutki dla pogorzelców – jedną wesprzecie TUTAJ, a drugą TUTAJ.

i

Autor: Fb Kościan 112/ Archiwum prywatne
