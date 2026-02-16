Schronisko w Henrykowie koło Leszna zaprasza jutro na Dzień Kota

Joanna Haliasz
2026-02-16 13:10

Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie ma dziś pod swoją opieką ponad 20 kotów. Wszystkie one szukają nowego domu. Może znajdą go jutro? To będzie dzień tylko dla nich!

Autor: Fb Schronisko Henrykowo/ Archiwum prywatne

Mru i miau

We wtorek (17 lutego) obchodzić będziemy Dzień Kota. Kolejny dzień w roku, w którym właściciele będą mogli rozpieszczać swoje mruczki. Ale przede wszystkim dzień, ma uświadomić i uwrażliwić na problem bezdomnych i głodujących kotów. 

- Pies poszczeka, a kot raczej w milczeniu przeżywa ta swoja samotność, swoja bezdomność. Dlatego w tym dniu chcielibyśmy się skupić na nich - mówi Małgorzata Buczyńska, kierownik Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie.

Koci dzień otwarty w schronisku potrwa od godz. 11:00 do 13:00.

- Mamy dwie kociarnie, w sumie zamieszkuje je 23 kotów. chcemy pokazać, jak wspaniałymi zwierzętami są koty. Będzie można porozmawiać na temat kotów, które znajdują się w w schronisku. Będzie można na takich mini warsztatach zrobić własnoręcznie kocią wędkę, będzie to tez duży prezent dla naszych podopiecznych. Będzie też koci kącik filmowy, bo chcielibyśmy przedstawić kocie potrzeby, kocie zachowania i w jaki sposób można pomóc kotom wolno żyjącym, żeby niechcący nie skrzywdzić takich zwierząt - mówi M. Buczyńska.

W Polsce po raz pierwszy Dzień Kota obchodzono w 2006 roku. Nie wszędzie na świecie przypada on tego samego dnia. W Wielkiej Brytanii mruczki mają swój dzień 8 sierpnia, w Stanach Zjednoczonych 29 października.

Autor: Fb Schronisko Henrykowo/ Archiwum prywatne
Kto pokocha podopiecznych schroniska w Henrykowie?

