Pożar warsztatu w Kąkolewie koło Leszna. Na miejscu kilkanaście zastępów straży [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-02-21 8:53

Pożar przy ul. Tylnej w Kąkolewie wybuchł w środku nocy. Strażacy opanowali już ogień i teraz trwa jego dogaszanie.

Pożar w nocy

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków dziś (21 lutego) o godz. 3:45. Na miejsce zadysponowanych zostało 14 jednostek straży pożarnej z JRG Leszno oraz OSP: Kąkolewo, Osieczna, Lipno, Gronowo, Wilkowice, Dąbcze, Rydzyna i Pawłowice.   

- Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do pożaru warsztatu na terenie zakładu produkującego okna - informuje Szymon Kurpisz, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. 

Nikt nie został poszkodowany.

Pożar został zlokalizowany, opanowany i ugaszony. Akcja gaśnicza była utrudniona, strażacy musieli wyciąć część dachu, żeby ułatwić sobie dostęp do zarzewi ognia. W tej chwili trwają już ciężkie prace rozbiórkowe na terenie obiektu, wyciąganie materiałów ze wnętrza i zlewanie wodą. 

