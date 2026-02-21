Pożar warsztatu w Kąkolewie koło Leszna. Na miejscu kilkanaście zastępów straży [ZDJĘCIA]

Pożar w nocy

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków dziś (21 lutego) o godz. 3:45. Na miejsce zadysponowanych zostało 14 jednostek straży pożarnej z JRG Leszno oraz OSP: Kąkolewo, Osieczna, Lipno, Gronowo, Wilkowice, Dąbcze, Rydzyna i Pawłowice.

- Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do pożaru warsztatu na terenie zakładu produkującego okna - informuje Szymon Kurpisz, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Nikt nie został poszkodowany.

Pożar został zlokalizowany, opanowany i ugaszony. Akcja gaśnicza była utrudniona, strażacy musieli wyciąć część dachu, żeby ułatwić sobie dostęp do zarzewi ognia. W tej chwili trwają już ciężkie prace rozbiórkowe na terenie obiektu, wyciąganie materiałów ze wnętrza i zlewanie wodą.

Niesłusznie przesiedział 7 lat w celi. Chce gigantycznego zadośćuczynienia