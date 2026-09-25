Przebudowa promenady w Osiecznej z kłopotami. Burmistrz uspokaja: inwestycja i tak powstanie

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-25 10:29

Plany metamorfozy promenady nad Jeziorem Łoniewskim w Osiecznej stanęły pod znakiem zapytania po tym, jak gmina nie otrzymała zapowiadanej dotacji. Mimo braku zewnętrznego wsparcia samorząd nie rezygnuje z celów i zapowiada zakończenie prac przed sezonem letnim w 2027 roku.

Obietnice i ambitne plany sprzed roku

Rozwój turystyki nad Jeziorem Łoniewskim od dawna stanowi jeden z kluczowych priorytetów gminy Osieczna. Rok temu zapowiadano utworzenie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej o szerokości ponad 4 metrów. Zaplanowano w niej wydzielenie 2,5-metrowego pasa dla cyklistów oraz 1,8-metrowej części dedykowanej pieszym. Szacowano wówczas, że całe przedsięwzięcie pochłonie około 650 tysięcy złotych, z czego 2/3 miało pochodzić z zewnętrznego dofinansowania. Równolegle prowadzono prace na samej plaży, gdzie pojawiły się nowe leżaki, zieleń i parasole hawajskie, a w planach znalazło się dalsze poszerzanie terenu w stronę tzw. Dzikiej Plaży.

zobacz na wizualizacji, jak mogłaby wyglądać ścieżka pieszo-rowerowa na letnisko w Osiecznej 

Wizualizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Łoniewskim w Osiecznej
Autor: Tomasz Szymlet/AI

Brak dotacji nie zatrzyma prac

Mimo początkowych optymistycznych zapowiedzi pojawiły się trudności finansowe - mówi Sławomir Kosmalski burmistrz Miasta i Gminy Osieczna:„Nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale projekt nie upadł. Projekt jest i deklaruję i podtrzymuję to, co powiedziałem. Zostanie to wykonane. Jesteśmy przekonani, że na sezon 27 letni promenada osiecka będzie przebudowana” 

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Co dokładnie zmieni się nad jeziorem?

Prace obejmą odcinek od wiaty wędkarskiej aż do wejścia na letnisko. Dotychczasowy chodnik przejdzie gruntowną modernizację – zostanie poszerzony tak, aby stworzyć jeden spójny ciąg pieszo-rowerowy z nową nawierzchnią bitumiczną. 

„Taki mamy plan i jestem przekonany, że go zrealizujemy” – podsumowuje burmistrz Kosmalski.

Na zmiany czekają przede wszystkim letnicy i turyści. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego zapewni bezpieczniejszy i wygodniejszy dostęp do jednego z najbardziej obleganych miejsc letniego wypoczynku w regionie. 

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