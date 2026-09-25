Obietnice i ambitne plany sprzed roku

Rozwój turystyki nad Jeziorem Łoniewskim od dawna stanowi jeden z kluczowych priorytetów gminy Osieczna. Rok temu zapowiadano utworzenie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej o szerokości ponad 4 metrów. Zaplanowano w niej wydzielenie 2,5-metrowego pasa dla cyklistów oraz 1,8-metrowej części dedykowanej pieszym. Szacowano wówczas, że całe przedsięwzięcie pochłonie około 650 tysięcy złotych, z czego 2/3 miało pochodzić z zewnętrznego dofinansowania. Równolegle prowadzono prace na samej plaży, gdzie pojawiły się nowe leżaki, zieleń i parasole hawajskie, a w planach znalazło się dalsze poszerzanie terenu w stronę tzw. Dzikiej Plaży.

zobacz na wizualizacji, jak mogłaby wyglądać ścieżka pieszo-rowerowa na letnisko w Osiecznej

Autor: Tomasz Szymlet/AI

Brak dotacji nie zatrzyma prac

Mimo początkowych optymistycznych zapowiedzi pojawiły się trudności finansowe - mówi Sławomir Kosmalski burmistrz Miasta i Gminy Osieczna:„Nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale projekt nie upadł. Projekt jest i deklaruję i podtrzymuję to, co powiedziałem. Zostanie to wykonane. Jesteśmy przekonani, że na sezon 27 letni promenada osiecka będzie przebudowana”

Co dokładnie zmieni się nad jeziorem?

Prace obejmą odcinek od wiaty wędkarskiej aż do wejścia na letnisko. Dotychczasowy chodnik przejdzie gruntowną modernizację – zostanie poszerzony tak, aby stworzyć jeden spójny ciąg pieszo-rowerowy z nową nawierzchnią bitumiczną.

„Taki mamy plan i jestem przekonany, że go zrealizujemy” – podsumowuje burmistrz Kosmalski.

Na zmiany czekają przede wszystkim letnicy i turyści. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego zapewni bezpieczniejszy i wygodniejszy dostęp do jednego z najbardziej obleganych miejsc letniego wypoczynku w regionie.

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