Wypadek przez oponę

Do wypadku doszło dziś (25 września) na drodze S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ.

- W pojeździe ciężarowym Scania doszło do pęknięcia opony, w wyniku czego pojazd zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne, uderzając również w pojazd osobowy Nissan. Przez kilka godzin droga będzie zamknięta dla ruchu - informuje Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Ciężarowa Scania przewoziła drewno, którego część w wyniku zdarzenia wypadła na jezdnię. Nikt z uczestników zdarzenia nie ucierpiał.

Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się objazdem - starą krajową "piątką". Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin, do czasu usunięcia pojazdu ciężarowego i jego załadunku.

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