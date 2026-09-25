Zablokowana S5 koło Kościana. W samochodzie ciężarowym pękła opona i uderzył w osobówkę [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-09-25 9:38

Do zdarzenia doszło na drodze w kierunku Wrocławia. Jak informuje policja, zablokowana będzie przez kilka godzin. Objazdy wyznaczono starą "piątką".

Wypadek przez oponę

Do wypadku doszło dziś (25 września) na drodze S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ. 

- W pojeździe ciężarowym Scania doszło do pęknięcia opony, w wyniku czego pojazd zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne, uderzając również w pojazd osobowy Nissan. Przez kilka godzin droga będzie zamknięta dla ruchu - informuje Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. 

Ciężarowa Scania przewoziła drewno, którego część w wyniku zdarzenia wypadła na jezdnię. Nikt z uczestników zdarzenia nie ucierpiał. 

Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się objazdem - starą krajową "piątką". Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin, do czasu usunięcia pojazdu ciężarowego i jego załadunku. 

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