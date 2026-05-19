„Dziś dwa głośniki już nie wystarczą”

Ewolucja festiwalu to nie tylko zmiana lokalizacji, ale przede wszystkim drastyczny wzrost oczekiwań publiki oraz technologiczny skok. Adrian Ratajczak, organizator wydarzenia, zauważa, że współczesny klubowicz analizuje każdy detal nagłośnienia i oświetlenia. W rozmowie podkreśla:

"Kiedyś wystarczyło postawić dwa głośniki, bo ludzi interesowała przede wszystkim muzyka. Dziś jest o wiele trudniej zadowolić odbiorcę. Trzeba zainwestować ogromne środki w technikę, aby cała oprawa audiowizualna miała – kolokwialnie mówiąc – ręce i nogi".

Ta dbałość o jakość sprawiła, że Boszkowo stało się prestiżowym punktem na mapie dla największych agencji artystycznych. Jak przyznaje organizator, renoma festiwalu pozwala na negocjacje, o jakich inni mogą tylko marzyć:

"Menedżerowie niektórych artystów niemal nas nękają. Przy rozmowach z jednym z twórców stanęło na połowie pierwotnie proponowanej stawki. Po prostu tak bardzo zależało mu na tym, żeby u nas wystąpić".

Euforia Festival - line-up 2026: 5 scen w nowym domu

W 2026 roku festiwal przenosi się do nowej, większej lokalizacji – na plażę Sadyba w Boszkowie. To właśnie tam, w dniach 26–28 czerwca, powstanie aż 5 unikalnych scen, które ugoszczą śmietankę światowej elektroniki. Program tegorocznej edycji to prawdziwa podróż przez gatunki:

Piątek (26.06): Emocje rozpoczną się na VII Stage, gdzie rządzić będą legendy trance’u – Simon Patterson oraz John Askew . Równolegle na Rave Stage stery przejmie m.in. Space 92 , gwarantując nowoczesne, mocne brzmienia.

Emocje rozpoczną się na VII Stage, gdzie rządzić będą legendy – oraz . Równolegle na stery przejmie m.in. , gwarantując nowoczesne, mocne brzmienia. Sobota (27.06): To kumulacja energii na wszystkich frontach. Main Stage wypełnią dźwięki od Bassjackers i Tchami. Fani house’u i tech-house’u odnajdą się na Rave Stage przy secie Hannah Laing, natomiast Field Stage zaserwuje progresywne uniesienia dzięki duetowi Factor B & Lostly . Dla fanów najmocniejszego uderzenia przygotowano Hard Stage , na której wystąpi m.in. ikona polskiej sceny – Carla Roca.

To kumulacja energii na wszystkich frontach. wypełnią dźwięki od Fani odnajdą się na przy secie natomiast zaserwuje progresywne uniesienia dzięki duetowi . Dla fanów najmocniejszego uderzenia przygotowano , na której wystąpi m.in. ikona polskiej sceny – Niedziela (28.06): Tradycyjne, legendarne Afterparty, które pozwoli domknąć ten historyczny weekend w promieniach słońca nad jeziorem.

Przenosiny na plażę Sadyba pozwolą w pełni wykorzystać potencjał scenerii, która potrafi zachwycić artystów i gości z całej Europy.

8