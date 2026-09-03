Powód do świętowania

Wszystko wydarzyło się dziś (3 września) po północy. Dyżurny leszczyńskiej policji został powiadomiony o mieszkańcu wsi na terenie gminy Osieczna, który w ogrodzie przy ognisku głośno słucha muzyki.

- Na miejsce pojechali policjanci i rzeczywiście zastali 60-letniego mieszkańca gminy Osieczna, który jak oświadczył „świętował dzień wolny od pracy”. Policjanci pomogli mężczyźnie zagasić ognisko oraz nakazali zachować spokój nocny - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Po zakończonej interwencji policjanci patrolowali okolice. W pewnym momencie zatrzymali do kontroli pojazd.

- Okazało się, że za kierownicą siedzi 60-latek, w którego domu chwilę wcześniej byli na interwencji. Kiedy mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierowcy okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bagażniku przewoził dość duże ilości piwa - dodaje M. Żymełka.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu 60-latek usłyszy zarzut przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata i wysokie kary pieniężne.

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