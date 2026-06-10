Przy Starostwie Powiatowym w Lesznie stanie urzędomat. Co w nim odbierzesz?

Wygodnie, bez umawiania i kolejek

Urzędomat to urządzenie podobne wyglądem i formą obsługi do popularnych paczkomatów. Korzysta z nich już wiele miast w Polsce. Taka metalowa szafa z przegródkami stanie niebawem przy budynku Starostwa Powiatowego na Pl. Kościuszki w Lesznie, na dziedzińcu Pałacu Sułkowskich.

- Każdego dnia dziesiątki spraw załatwianych jest w Wydziale Komunikacji. Dlatego szukamy rozwiązań, które usprawnią obsługę mieszkańców. To tutaj wkrótce pojawi się urzędomat i dowody rejestracyjne będzie można odebrać w tym urządzeniu. To kolejny krok dla bardziej nowoczesnego i dostępnego mieszkańców urzędu – mówi Maciej Wiśniewski, starosta Powiatu Leszczyńskiego.

Dzięki temu nie będzie trzeba już umawiać się na wizytę w urzędzie czy stać w kolejce. Dokument będzie można odebrać o dogodnej dla siebie porze dnia czy nocy, podobnie jak paczkę z paczkomatu.

Starosta zapowiada też wprowadzenie innych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie urzędu i obsługę interesantów.

Urzędomaty to coraz popularniejsze rozwiązanie do załatwiania spraw urzędowych. Korzysta z nich już wiele miast w Polsce.

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