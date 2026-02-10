Trzy nowe radiowozy dla policji w Lesznie. Od kogo i do czego? [ZDJECIA/FILM]

Teraz oznakowane

Nowe policyjne radiowozy to pojazdy marki Kia. Największy z nich trafi do Osiecznej.

- Są dwa radiowozy ufundowane przez samorząd Miasta Leszna. Jeden trafi do wydziału prewencji, drugi do wydziału ruchu drogowego. Kia Sportage trafi do Osiecznej, bo też wspieramy Osieczną, bo Osieczna staje się fajnym kurortem i korzystamy z tego miejsca wszyscy. Jest on nam niezbędny do tego, żeby było tam bezpiecznie, a przede wszystkim żebyśmy mogli tam przetransportować tam naszą łódkę - mówił podczas prezentacji nowego taboru insp. Piotr Gorynia, komendant Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Na samochody zrzuciły się po połowie samorządy i Komenda Główna Policji. Zakup dwóch Kia Ceed dofinansował samorząd Miasta Leszna. Wartość jednego pojazdu to ponad 166 tys. złotych. Na Kia Sportage o wartości 183 tys. złotych złożyły się samorządy Miasta i Gminy Osieczna, Miasta i Gminy Rydzyna oraz Gmina Lipno.

- W tym roku do leszczyńskiej policji z budżetu państwa zakupione zostaną dwa busy - poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowy policji w Lesznie.

Pod koniec minionego roku flota policji w Lesznie powiększyła się o nieoznakowaną Cuprę do ścigania piratów drogowych.