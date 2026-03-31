Już o godzinie 16:30 KP Polonia 1912 Leszno zmierzy się z ekipą Górnika Konin. To nie będzie zwykłe spotkanie – to starcie dwóch czwartoligowców, z których jeden aktualnie zdaje się nie mieć słabych punktów.

Rywal "w gazie"

Górnik Konin przyjeżdża do Leszna z imponującą serią. Ich wiosenna forma to pasmo sukcesów:

4 ligowe zwycięstwa (w tym ostatnie, miażdżące 4:0 nad Obrą Kościan).

Sensacyjne wyeliminowanie 3-ligowej Noteci Czarnków w poprzedniej rundzie pucharu.

Goście plasują się obecnie nieco wyżej w ligowej tabeli i widać, że runda rewanżowa służy im znakomicie. Poloniści mają więc przed sobą trudne zadanie zatrzymania rozpędzonej "maszyny" z Konina.

Polonia liczy na przełamanie

Gospodarze podchodzą do meczu z respektem do rywala, ale i sportową złością. Po ostatnim ligowym spotkaniu, w którym brakowało skuteczności, sztab i zawodnicy liczą na odblokowanie celowników. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie klubu:

"Liczymy, że limit 'niecelnych strzałów' wyczerpaliśmy już w sobotę i jutro spróbujemy pokonać ekipę z Konina."

Plan na wtorkowe popołudnie

Dla kibiców to idealna przystawka przed wieczornym meczem reprezentacji. Stadion lekkoatletyczno-piłkarski w Lesznie czeka na wsparcie fanów, które może okazać się kluczowe w walce o awans do 1/4 finału.

Szczegóły meczu:

Kto: KP Polonia 1912 Leszno vs. Górnik Konin

Kiedy: Wtorek, 31 marca 2026 r.

Godzina: 16:30

Miejsce: Stadion im. Leszczyńskich Olimpijczyków w Lesznie

Czy atut własnego boiska i determinacja pozwolą Polonii zatrzymać zwycięski marsz Górnika? Przekonamy się już dziś po południu!

Leczył raka generatorami plazmy. Został prawomocnie skazany