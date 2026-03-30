Koszty napraw starej skody wyższe niż wartość auta

Decyzja o zakupie nie jest kaprysem, a wynikiem chłodnej kalkulacji. Obecny samochód urzędu po prostu odmawia posłuszeństwa w najmniej odpowiednich momentach. Jak wyjaśnia Lucyna Gbiorczyk, kierownik Gabinetu Prezydenta Leszna, dalsza eksploatacja starej skody stała się nieekonomiczna.

"Pojawiły się poważne usterki i konieczność wykonania napraw oraz wymiany części. Łączny koszt tych napraw właściwie jest równy czy nawet wyższy od wartości obecnej tego samochodu, stąd decyzja o tym, aby kupić nowy samochód".

Giełda pomysłów: Od luksusu po hybrydę

Choć ostateczny wybór zapadnie w drodze przetargu, zabezpieczona kwota 280 tysięcy złotych pozwala celować w segment premium. Na przygotowanej przez nas wizualizacji przed leszczyńskim ratuszem zaparkowały cztery maszyny, które idealnie mieszczą się w tym budżecie i mogłyby godnie reprezentować miasto. Co mamy do wyboru?

Toyota Camry (Srebrna): Hybrydowa klasyka. Byłaby to ukłon w stronę ekologii i oszczędności paliwa, co w miejskim budżecie zawsze wygląda dobrze.

Skoda Superb (Czarna): Kontynuacja tradycji. Najnowszy model to limuzyna, która przestrzenią na tylnej kanapie bije na głowę nawet droższą konkurencję – idealna na długie delegacje.

Volvo S60 (Białe): Szwedzka elegancja i bezpieczeństwo. Głos rozsądku, który mówi: „dbamy o włodarzy", ale robimy to w bardzo dobrym stylu.

Volkswagen Arteon (Szary): Najbardziej dynamiczna propozycja w zestawieniu. Jeśli urząd chciałby postawić na nowoczesny design i sportową linię nadwozia, to właśnie ten kierunek.

Urząd uspokaja jednak, że kwota 280 tysięcy to jedynie górny limit, który wcale nie musi zostać wykorzystany w całości. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która spełni parametry techniczne określone w przygotowywanym właśnie postępowaniu.

