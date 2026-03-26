Jest wniosek o upadłość HGBS Finanse - dawnego zakładu Akwawit w Lesznie

Co dalej z dawnym Akwawitem?

Jak wynika z obwieszczenia zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości, złożył go dłużnik leszczyńskiej firmy. Wniosek o ogłoszenie upadłości HGBS FINANSE S.A. złożony został w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto z datą 16 marca br.

Zakład powstał w 1879 roku. Przez blisko 150 lat rozbudowywał się, poszerzał działalność i zmieniał nazwy. Od 1990 r. funkcjonował jako Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” w Lesznie. W 2002 r. zakład został wykupiony przez Aleksandra Gudzowatego, właściciela grupy Brasco. Dawny Akwawit w Lesznie zmienił nazwę na HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z początkiem 2017 roku.

W latach 90. ubiegłego wieku firma zatrudniała kilkaset osób i była jedną z największych i najbogatszych w Lesznie. To z inicjatywy jej ówczesnego prezesa Stefana Grysa wybudowana została pływalnia Akwawit, pierwszy aquapark w Polsce.