Miasto nie chce być organizatorem

Burmistrz Grzegorz Kubik w odpowiedzi na petycję zajął zachowawcze stanowisko. Choć w piśmie pojawiają się zapewnienia o poparciu dla szacunku i równości, włodarz wyraźnie odciął urząd od bezpośredniego angażowania się w te działania. „Gmina Rawicz nie planuje występować w roli organizatora obchodów wskazanego dnia” – czytamy w odpowiedzi burmistrza. Urząd stoi na stanowisku, że to nie gmina, a organizacje pozarządowe powinny brać na siebie ciężar takich aktywności, jeśli widzą taką potrzebę.

Wsparcie tylko na ogólnych zasadach

Zamiast oficjalnych obchodów pod patronatem miasta, Mozaika może liczyć jedynie na standardową pomoc, dostępną dla każdego stowarzyszenia. Miasto deklaruje gotowość do udostępnienia przestrzeni miejskiej czy wsparcia organizacyjnego, o ile będzie to zgodne z przepisami. Stowarzyszenie zapowiada, że w tym roku planuje „nieco więcej aktywności niż tylko Marsz Równości”, co sugeruje, że debata wokół tych kwestii w Rawiczu na pewno szybko nie ucichnie. Wszystkie szczegóły planowanych akcji mają pojawić się wkrótce w mediach społecznościowych grupy.