Koszmarny wypadek w Wilkowie Polskim. Poszkodowane małżeństwo z Leszna i ich 3-miesięczne dziecko [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-26 10:20

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło dziś rano (26 maja) w Wilkowie Polskim w Wielkopolsce. NA drodze wojewódzkiej nr 312 doszło do zderzenia dwóch samochodów. Kierowca jednego z nich zginął na miejscu. Drugim autem jechała rodzina z Leszna, która trafiła do szpitali.

Koszmarny wypadek

Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 5:30 w miejscowości Wilkowo Polskie w pow. grodziskim. Czołowo zderzyły się dwa samochody.

- Wstępne ustalenia funkcjonariuszy pracujących na miejscu wskazują, że do wypadku doprowadził kierowca skody. 24-letni obywatel Kolumbii, jadąc od strony Wielichowa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez co stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Range Rover, którym podróżowało 38-letnie małżeństwo z Leszna wraz z trzymiesięcznym dzieckiem. W wyniku poniesionych obrażeń 24-letni kierowca skody poniósł śmierć na miejscu - mówi Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Rodzina z Leszna została zabrana do szpitali. Po niemowlę lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja czeka na informacje o obrażeniach małżeństwa i ich dziecka. 

Droga po wypadku jest zablokowana dla ruchu. Na miejscu pracuje m.in. policja i prokurator.

Mur podzielił osiedla w Szczecinie

Polecany artykuł:

Pijana kobieta przyjechała samochodem na cmentarz w Gostyniu. Jechała z pijaną …
Znana matka i znana córka. Quiz o matkach w polskim show-biznesie
Pytanie 1 z 11
Jak NIE MA na imię jedna z córek Kingi Rusin?