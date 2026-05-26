Koszmarny wypadek

Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 5:30 w miejscowości Wilkowo Polskie w pow. grodziskim. Czołowo zderzyły się dwa samochody.

- Wstępne ustalenia funkcjonariuszy pracujących na miejscu wskazują, że do wypadku doprowadził kierowca skody. 24-letni obywatel Kolumbii, jadąc od strony Wielichowa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez co stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Range Rover, którym podróżowało 38-letnie małżeństwo z Leszna wraz z trzymiesięcznym dzieckiem. W wyniku poniesionych obrażeń 24-letni kierowca skody poniósł śmierć na miejscu - mówi Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Rodzina z Leszna została zabrana do szpitali. Po niemowlę lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja czeka na informacje o obrażeniach małżeństwa i ich dziecka.

Droga po wypadku jest zablokowana dla ruchu. Na miejscu pracuje m.in. policja i prokurator.

