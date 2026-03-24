Nowe podejście do bezpieczeństwa

Radny Czesław Fedyk, analizując dane przedstawione przez Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie, zwrócił uwagę, że problem narkotykowy w regionie staje się coraz bardziej palący i nie ma charakteru incydentalnego. W swojej wypowiedzi zasugerował odważny ruch w budżecie powiatu:

„Rzucam to w tej chwili jako hasło, ale być może w przyszłości, zamiast przekazywać policji środki na samochody, trzeba będzie przeznaczyć naprawdę spore kwoty albo na wsparcie funkcjonariuszy w tym konkretnym temacie, albo na profilaktykę, w której nasza rola jako samorządu jest znacznie większa” – postulował radny Czesław Fedyk.

Radny podkreślił, że obecna sytuacja wymaga ścisłej współpracy powiatu z gminami, miastem oraz policją, aby zacząć działać skutecznie, „zanim będzie za późno”.

35 kilogramów narkotyków – skąd te liczby?

Statystyki za 2025 rok są alarmujące. Policjanci z KMP w Lesznie zabezpieczyli łącznie 35 457,5 grama narkotyków, co stanowi ogromny wzrost w stosunku do roku 2024, kiedy przejęto ok. 11,4 kg. Rekordowa ilość to wynik skutecznych operacji, które – choć wykraczały poza granice powiatu – były prowadzone przez leszczyńskich kryminalnych.

Wiele osób zastanawiało się, dlaczego w raporcie dotyczącym Leszna pojawiają się takie miasta jak Poznań czy Elbląg. Wyjaśnienie jest proste: leszczyńscy policjanci rozbili dużą grupę przestępczą, która dostarczała towar na nasz rynek:

W Lipnie (powiat leszczyński) zatrzymano kurierów z amfetaminą i mefedronem.Trop doprowadził śledczych do dostawców w Poznaniu i Elblągu, gdzie leszczyńscy funkcjonariusze zabezpieczyli ogromne magazyny (m.in. ponad 22 kg mefedronu w samym Elblągu). Ponieważ to jednostka z Leszna zainicjowała i prowadziła to wielowątkowe śledztwo, cały przejęty towar został zaliczony do sukcesów tutejszej komendy.

Taniejący towar i łatwa dostępność

Radny Fedyk zauważył, że walka z handlem to tylko jedna strona medalu. Problemem jest rosnący popyt i łatwość, z jaką narkotyki trafiają do rąk mieszkańców, w tym młodzieży.

„Chciałbym zwrócić uwagę na problem dostępności narkotyków, która jest coraz większa – zarówno w szkołach, jak i na różnego rodzaju imprezach. Sięga po nie nie tylko młodzież, ale i dorośli. Fakt, że te substancje są coraz tańsze, tylko ułatwia ich rozprowadzanie” – argumentował Fedyk.

W 2025 roku policja wszczęła 185 postępowań narkotykowych (wzrost o 40,2%) i zatrzymała ponad 200 osób. Czy jednak same zatrzymania wystarczą? Według radnego, jeśli powiat nie zainwestuje w profilaktykę, statystyki te będą nadal rosły, a rynek szybko wypełni lukę po zatrzymanych dilerach.

