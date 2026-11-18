Opozycja patrzy na cyfry i stawia sprawę na ostrzu noża

Kiedy ratusz przedstawia wizję wielkich placów budowy, radni opozycji spoglądają w rubryki, w których zapisuje się zobowiązania. Radny Prawa i Sprawiedliwości Adam Kośmider opublikował wpis, w którym wprost stawia sprawę na ostrzu noża:

„LESZNO Z DŁUGIEM PONAD 400 MILIONÓW ZŁOTYCH! DOKĄD ZMIERZAMY?!”

Samorządowiec wyciąga dane z ostatnich lat i pokazuje tempo zapowiadanego wzrostu zadłużenia:

Jeszcze w 2025 roku zadłużenie naszego miasta stanowiło 33,7% jego dochodów. Tymczasem według przedstawionych prognoz na koniec 2027 roku ma wynieść aż 405,6 MILIONA ZŁOTYCH, czyli 50,4% rocznych dochodów Leszna! W zaledwie dwa lata wskaźnik zadłużenia ma wzrosnąć z 33,7% do 50,4%! To przekreślenie kilku lat poprawy relacji długu do dochodów miasta!

Kośmider pyta bez ogródek o prozaiczną rzeczywistość spłat:

Kto i z czego będzie spłacał te zobowiązania? Ile milionów złotych rocznie pochłoną same odsetki? Czy zaciągamy długi na rozwój Leszna, czy po to, by łatać coraz większe dziury w miejskich finansach?

Zastrzega przy tym, że nie chodzi mu o ślepe blokowanie miejskiego rozwoju:

Nie jestem przeciwnikiem zadłużania miasta na rozsądne, potrzebne mieszkańcom inwestycje. Jestem jednak zdecydowanym przeciwnikiem prowadzenia polityki finansowej, której konsekwencje będą ponosiły kolejne pokolenia leszczynian!

Na koniec przypomina prostą zasadę dotyczącą miejskich finansów:

Miasto nie jest prywatną firmą prezydenta, a jego budżet nie jest studnią bez dna! Mieszkańcy Leszna mają prawo wiedzieć, dokąd zmierzają finanse naszego miasta i kto zapłaci rachunek za dzisiejsze decyzje. Bo długi zaciąga się dziś, ale spłacać je będziemy wszyscy!

Kiedy odrzucić emocje: Co tak naprawdę mówi ta księgowość?

Spójrzmy na liczby bez politycznego zacięcia. W projekcie na 2027 rok układanka wygląda następująco:

Dochody: 804,7 mln zł .

. Wydatki: 902,6 mln zł .

. Dziura budżetowa (deficyt): 97,9 mln zł .

. Dług na koniec 2027 roku: 405,6 mln zł (przekraczający połowę rocznych dochodów miasta).

Jak ratusz chce zasypać tę 98-milionową wyrwę i oddać 14,4 mln zł rat za stare długi z lat ubiegłych? Plan opiera się na prostym zabiegu:

Wypuszczenie nowych obligacji za 70,8 mln zł. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na 36,0 mln zł. Wyciągnięcie 5,5 mln zł z lokat z ubiegłych lat.

To oznacza klasyczny mechanizm: żeby spłacić stary kredyt i dokończyć budowy, zaciągamy jeszcze większy.

Złoty wiek inwestycji czy życie na żywioł?

Trzeba oddać władzom miasta jedno – te pieniądze nie rozpływają się w powietrzu. Na inwestycje zaplanowano potężną kwotę 247,8 mln zł, co stanowi ponad 27,4% wszystkich wydatków.

Co leszczynianie dostaną w zamian na co dzień?

Wreszcie otwarta pływalnia Akwawit – koszt całkowity to ponad 103 mln zł .

– koszt całkowity to ponad . Nowy Zespół Budynków Kultury (MOK) – zadanie za ponad 78 mln zł .

– zadanie za ponad . Zrobiona od nowa ulica Święciechowska – 48,9 mln zł.

Z zewnątrz uda się pozyskać 88,4 mln zł dofinansowań. Jednak pozostałe 159,3 mln zł miasto musi wyłożyć z własnej kieszeni – co przy wzroście długu do ponad 50% dochodów zmusza do pytania, gdzie leży granica bezpiecznego ryzyka.

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Refleksja na koniec: Rachunek przyjdzie później

Dilemma Leszna to dylemat każdego z nas, gdy bierzemy kredyt na remont domu. Cieszymy się z nowego dachu i ładnej łazienki tu i teraz, ale gdzieś z tyłu głowy kołacze myśl: jak poradzę sobie z ratą za pięć lat?

Leszno na pewno potrzebuje nowoczesnych dróg, sprawnej kultury i działającego basenu. Ale debatując nad projektem budżetu, radni i mieszkańcy muszą uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie: czy ten inwestycyjny pęd nie zostawi nas z finansowym kacem, za który przyjdzie płacić naszym dzieciom. Dyskusja w Radzie Miejskiej dopiero się zaczyna – i będzie to sprawdzian odpowiedzialności za przyszłość miasta.