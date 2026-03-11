Priorytety inwestycyjne resortu

Kwestia budowy brakującego fragmentu trasy S12 była przedmiotem interpelacji poselskiej Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. W odpowiedzi resort infrastruktury wskazał, że aktualne działania koncentrują się na innych zadaniach drogowych w regionie, takich jak budowa obwodnicy Wschowy czy zakończona już inwestycja w Gostyniu.

Według przedstawionych informacji, na ten moment nie podjęto decyzji o zabezpieczeniu środków na odcinek łączący drogi S5 i S3. Sytuację tę komentuje Wiesław Szczepański:

„Na tę chwilę nie ma po prostu woli czy możliwości sfinansowania tego odcinka od S5 do S3. Natomiast ministerstwo będzie analizowało i w późniejszym okresie być może będzie realna szansa”.

Argumentacja stron i dalsze analizy

Lokalne samorządy podtrzymują swoje stanowisko dotyczące konieczności budowy tej trasy. Wskazują one na znaczenie drogi S12 dla usprawnienia ruchu tranzytowego oraz potencjalny wpływ inwestycji na rozwój gospodarczy regionu leszczyńskiego.

Resort infrastruktury zaznacza jednak, że planowanie trasy S12 odbywa się w kontekście całego ciągu komunikacyjnego, który wymaga znacznych nakładów finansowych, szczególnie na odcinkach we wschodniej części kraju. Obecnie resort skupia się na weryfikacji możliwości realizacyjnych całego projektu w dłuższej perspektywie czasowej.

„Ministerstwo będzie analizowało, czy jest taka możliwość. Dopiero po jakimś okresie czasu ministerstwo przeanalizuje, czy jest taka możliwość” – informuje minister Szczepański.

Na obecnym etapie nie wskazano konkretnych terminów rozpoczęcia prac projektowych czy budowlanych dla odcinka S12 w rejonie Leszna.

Grób Aliego Olszańskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie