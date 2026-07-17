Reszta wakacji – jako pasażer. Górowscy policjanci zatrzymali prawa jazdy kierowcom

Joanna Haliasz
2026-07-17 15:24

Z ważnym dokumentem pożegnali się mieszkaniec Góry oraz Poznania. Obaj za rażące przekroczenie prędkości, którego dopuścili się na terenie dwóch miejscowości koło Góry.

Ekran policyjnego miernika prędkości z wynikiem 107 km/h. O zatrzymaniu praw jazdy pisze Eska Leszno.
Autor: KPP Góra/ Archiwum prywatne

Za szybko!

Do pierwszego zatrzymania „prawka” doszło w miejscowości Osetno, w gm. Góra. 32-letni mieszkaniec Góry jechał Renault w terenie zabudowanym z prędkością 101 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

- Za rażące przekroczenie prędkości funkcjonariusze nałożyli na kierującego mandat karny w wysokości 1500 zł, 13 punktów karnych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące – informuje Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Do kolejnego zatrzymania doszło w Irządzach w gm. Jemielno.

- Kierujący pojazdem Land Rover przekroczył dopuszczalną prędkość poza terenem zabudowanym – na odcinku z ograniczeniem do 50 km/h jechał aż 107 km/h. Policjanci nałożyli na 53-letniego mieszkańca Poznania, mandat karny w wysokości 1500 zł, 13 punktów karnych, a jego prawo jazdy również zostało zatrzymane na 3 miesiące – przekazała M. Nieborak.

Nadmierna prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych na polskich drogach. Podczas trwających wakacji doszło już do 88 wypadków ze skutkiem śmiertelnym (dane: policyjna Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym).

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